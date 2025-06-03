Минпромторг предложил запретить закупки импортных телевизоров для госнужд

Tекст: Ольга Иванова

Текст новой инициативы опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС. В пояснительной записке к проекту отмечается: за 2024 год для государственных и муниципальных нужд приобрели 45,794 тыс. телевизоров, из которых только 18,943 тыс. были российского производства, что составило 41,36% от всех закупок. Импортные телевизоры составили 58,64% объема закупок.

В прошлом году отечественные предприятия выпустили 2,5 млн телевизоров, и это 44,6% от общего объема рынка. В документе подчеркивается: «Производственные мощности российских производителей телевизоров и объем их промышленного производства многократно превышают потребность государственных и муниципальных заказчиков». Внесение изменений позволит увеличить закупки именно отечественных телевизоров.

Главными производителями российских телевизоров названы «Квант» и «Дюкс». В Минпромторге отмечают, что государство намерено усилить стимулы для роста российского производства за счет формирования запрета на закупку импортных телевизоров для госструктур и отдельных видов юридических лиц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Минпромторг подготовил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, которые теперь проходят регистрацию в Минюсте.



