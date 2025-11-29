Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.15 комментариев
ФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье
ФСБ задержала агента спецслужб Украины при попытке взрыва газопровода под Москвой
В Московской области сотрудники ФСБ выявили и задержали завербованного спецслужбами Украины россиянина при попытке подорвать газопровод.
В Подмосковье сотрудниками ФСБ был задержан гражданин России, подозреваемый в подготовке теракта на магистральном газопроводе по поручению украинских спецслужб, передает ТАСС.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, инцидент произошел в Серпуховском районе в ночное время – мужчину поймали с поличным при попытке установить самодельное взрывное устройство.
По данным ведомства, у задержанного нашли четыре самодельных взрывных устройства, замаскированных под монтажный клей, а также средства связи, предназначенные для скрытого общения с куратором.
Представитель ФСБ отметил: «Федеральной службой безопасности предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области».
Следствие установило, что задержанный был завербован на Украине в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев за нарушение миграционного законодательства. После вербовки мужчина под видом депортированного был направлен обратно в Россию. Уже в ноябре 2025 года, по указанию куратора, он приобрел машину, оборудование для бурения и вытащил спрятанные взрывные устройства из тайника.
Согласно данным спецслужб, мужчина должен был просверлить грунт над газопроводом, установить и активировать взрывные устройства, а затем выехать из страны и через ряд третьих государств вернуться на Украину.
ФСБ отмечает, что подготовка и предотвращение теракта полностью зафиксированы и находятся под следствием.
Напомним, на этой неделе сотрудники ФСБ задержали мужчину в Севастополе по подозрению в подготовке теракта у памятника
ФСБ ранее пресекла попытку сотрудников СБУ организовать взрыв самолета с российским чиновником
На Алтае четверых местных жителей арестовали по подозрению в подготовке теракта на железной дороге.