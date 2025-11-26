На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
ФСБ: СБУ завербовала россиянина для взрыва самолета с российским чиновником
СБУ поручила россиянину собрать данные о ПВО в Московской области и организовать взрыв воздушного судна с высокопоставленным российским чиновником, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
О попытке взорвать самолет с одним из высокопоставленных российских чиновников по указанию СБУ сообщает Lenta.ru.
ФСБ сообщила, что уроженец Ростова-на-Дону, 1970 года рождения, сам вышел на контакт с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Затем по заданию куратора россиянин начал собирать данные о расположении объектов противовоздушной обороны в Московской области и даже применил беспилотник для поиска уязвимых мест в воздушном щите столицы. После сбора необходимых сведений злоумышленник получил задачу совершить подрыв воздушного судна, на борту которого должен был находиться высокопоставленный государственный чиновник.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Организация террористической организации и участие в ее деятельности». Материалы были переданы в суд, где мужчина был признан виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта в православном храме в Калининградской области, задержан подросток.
ФСБ ранее заявила, что злоумышленники планировали устроить взрыв у могилы родных одного из высокопоставленных чиновников России на кладбище в Москве.
«Московский комсомолец» сообщил, что покушение на кладбище готовилось на секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.