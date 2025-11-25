ФСБ сорвала теракт в храме в Калининградской области

Tекст: Алексей Дегтярев

К преступлению причастны украинские спецслужбы, подросток действовал в координации с запрещенной в России террористической организацией, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

По версии следствия, задержанный 2008 года рождения через мессенджер вступил в контакт с вербовщиком, сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку политики киевского режима и получил инструкции.

Подросток сам изготовил зажигательные устройства, провел разведку. Его задержали 22 ноября вблизи храма сотрудники ФСБ. При нем обнаружили эти устройства и телефон для переписки с куратором.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что подросток обвиняется в покушении на теракт и уже находится под стражей.

Сам подросток на видеозаписи, предоставленной ФСБ, признал свою вину. «Хотел поджечь церковь», – сказал он.

До этого в Барнауле задержали пытавшегося поджечь храм иностранца, у него при себе нашли самодельные зажигательные устройства.