ФСБ задержала иностранца за попытку поджога храма в Барнауле

Иностранца задержали при попытке поджога храма в Барнауле

Tекст: Мария Иванова

В Барнауле сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, который пытался поджечь один из городских храмов, передает ТАСС.

В управлении ФСБ по Алтайскому краю уточнили, что мужчина 1984 года рождения действовал в интересах международной террористической организации и использовал для попытки поджога самодельные зажигательные устройства.

В пресс-службе регионального УФСБ пояснили: «Установлено, что иностранный гражданин 1984 г. р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов г. Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Злоумышленник был задержан на месте преступления, у здания храма, при попытке совершения теракта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение теракта», мужчину заключили под стражу.

Напомним, в начале октября ФСБ задержала уроженцев Центральной Азии, которые планировали теракты в синагогах. Позднее суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска.