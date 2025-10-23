ФСБ задержала иностранца за попытку поджога храма в Барнауле

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Иностранца задержали при попытке поджога храма в Барнауле
В Барнауле пресечена попытка поджога храма, подозреваемый иностранный гражданин задержан возле здания с самодельными зажигательными устройствами.
В Барнауле сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, который пытался поджечь один из городских храмов, передает ТАСС.
В управлении ФСБ по Алтайскому краю уточнили, что мужчина 1984 года рождения действовал в интересах международной террористической организации и использовал для попытки поджога самодельные зажигательные устройства.
В пресс-службе регионального УФСБ пояснили: «Установлено, что иностранный гражданин 1984 г. р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов г. Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти».
Злоумышленник был задержан на месте преступления, у здания храма, при попытке совершения теракта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение теракта», мужчину заключили под стражу.
Напомним, в начале октября ФСБ задержала уроженцев Центральной Азии, которые планировали теракты в синагогах. Позднее суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска.