Spiegel сообщил о смягчении риторики Мерца в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время официального визита в Китай значительно смягчил свою риторику, о чем сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel. В материале отмечается, что заявления политика на встречах с китайским руководством были неожиданно сдержанными. «То, что можно было услышать, звучало робко», – приводит издание прямую речь.

Еще за несколько недель до визита Мерц делал целый ряд резких высказываний в адрес Пекина. Однако в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он говорил преимущественно о важности сотрудничества и поддержании хороших отношений между двумя странами. Канцлер также воздержался от критики и традиционных заявлений по конфликту на Украине, полностью поддержав позицию китайской стороны, подчеркивавшую необходимость поиска путей для мирного урегулирования.

Мерц прибыл в Китай 25 февраля, его сопровождает представительная делегация немецких бизнесменов и политиков. Встреча прошла на фоне сложной международной обстановки и особого внимания мирового сообщества к отношениям между Китаем и Германией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономики Германии Роберт Мерц отправился в Китай вместе с делегацией бизнесменов на фоне продолжающегося торгового кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал дипломатические усилия ключом к решению конфликта на Украине.