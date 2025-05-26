Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа иностранных наемников, в составе которой была женщина-снайпер, была уничтожена в Дзержинске Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый». По его словам, бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны двух пулеметчиков и снайпера, а штурм здания оказался невозможен из-за интенсивного огня.

Было принято решение использовать противотанковые мины для уничтожения укрепившихся в доме наемников. Боец с позывным «Восток» несколько раз подходил к зданию, закладывал мины и уходил, в результате чего была разрушена часть пятиэтажки. После этого стало ясно, что женская фигура снайпера больше не проявляла активность, а на месте были найдены женская военная форма и патроны натовского калибра.

Штурмовик отметил, что в результате операции была ликвидирована вся группа наемников. Семеро человек были обнаружены при зачистке, но точное количество погибших в здании неизвестно.

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