Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.0 комментариев
ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами
ВСУ в Дзержинске обстреляли здания с собственными солдатами
Во время освобождения Дзержинска российские штурмовики столкнулись с обстрелами ВСУ, направленными на здания, где находились украинские солдаты, рассказал штурмовик 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады из состава группировки «Центр» рядовой Сергей Ниталиев.
По его словам, применили танки для обстрела зданий в Дзержинске, где все еще находились украинские солдаты, передает ТАСС.
Ниталиев добавил, что командование ВСУ не жалело своих людей, предпочитая уничтожить всех, включая российские войска.
«Мои ребята сидели напротив солдат ВСУ, через стенку. ВСУ работали танком по строению и сбрасывали с «Бабы-яги» противотанковые мины. Своих не жалели они, потому что тем уже было никак не выйти», – отметил Ниталиев.
Боец также сообщил, что ВСУ использовали дроны и минометы, чтобы помешать российским бойцам эвакуировать сдавшихся в плен украинских солдат. Он добавил, что украинские силы «даже своим раненым не дают откатиться».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины попытались контратаковать на направлениях Красноармейска и Дзержинска. Раненый штурмовик две недели удерживал позицию при освобождении Дзержинска.