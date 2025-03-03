Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.3 комментария
ВСУ попытались контратаковать на направлениях Красноармейска и Дзержинска
Пушилин сообщил о попытках контратаки ВСУ на красноармейском и дзержинском направлениях
ВСУ предпринимают попытки контратак на красноармейском и дзержинском направлениях, но российские войска контролируют ситуацию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ предпринимают попытки контратак на красноармейском и дзержинском направлениях, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эти действия не выходят за рамки ожидаемого и российские войска контролируют ситуацию.
Он добавил, что для ВСУ критически важно закрепится на подступах к городу. В этой связи ВСУ пытаются контратаковать в направлении терриконов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил расстрелом своим подчиненным за отказ вернуться на прежние позиции в районе Красноармейска, ВСУ пытались вырваться из «клещей» под Красноармейском, а российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР.