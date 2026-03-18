Дрон ВСУ ударил по автомобилю с детьми в Херсонской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в населенном пункте Горностаевка, указал губернатор, передает ТАСС.

На автомобиле был знак «Дети», он был закреплен на лобовом стекле. Пострадали три юных пассажира 2006, 2010 и 2012 годов рождения, а также мужчина 1968 года рождения

Всех госпитализировали в Горностаевскую ЦРБ.

Всего за минувшие сутки из-за действий украинских военных погиб один мирный житель, а шестеро получили ранения. Глава области уточнил, что в Новой Каховке при обстреле частного дома скончался пожилой мужчина, еще один местный житель попал в больницу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели более 250 детей в республике из-за украинской агрессии с 2014 года.