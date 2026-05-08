Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.
Минобороны доложило о 95 сбитых за четыре вечерних часа дронах ВСУ
Tекст: Катерина Туманова
Минобороны в Max-канале доложило о том, что силы ПВО за четыре вечерних часа до полуночи уничтожили над регионами страны 95 дронов ВСУ.
«В период с 20.00 мск до 24.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отмечено в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.
Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
Tекст: Валерия Городецкая
Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.
В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.
В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.
В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.
Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний
Tекст: Тимур Шайдуллин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что армянские власти неоднократно заверяли Москву, что не будут действовать против России, однако эти обещания не были выполнены, пишет «Российская газета».
«Руководство Армении в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», – сказала Захарова.
Она отметила, что подписание итоговой декларации саммита Армения – ЕС Пашиняном означает согласие Еревана с курсом на сближение с чуждыми для страны стандартами и механизмами. Дипломат пояснила: речь идет не о европейских ценностях в широком смысле, а о «агрессивных евроатлантических» подходах.
По мнению Захаровой, выбранная Арменией политика может привести к необратимому вовлечению страны в антироссийскую линию Запада. Она предупредила о возможных негативных последствиях для Армении как в политической, так и в экономической сферах.
Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
Tекст: Тимур Шайдуллин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.
«Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.
В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.
Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.
Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.
МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
Tекст: Валерия Городецкая
Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.
В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.
«В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.
МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
Захарова: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы
Tекст: Вера Басилая
Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что инициатива о перемирии в честь Дня Победы была поддержана президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля.
По словам Захаровой, эта инициатива вызвала нервную и истеричную реакцию у украинского руководства, а Владимир Зеленский в Ереване попытался принизить значение предложения и намекал на возможные удары дронами по параду на Красной площади, передает РИА «Новости».
Захарова также подчеркнула, что Зеленский в Ереване озвучил с трибуны террористические угрозы в адрес празднования 9 Мая в Москве.
Официальный представитель МИД отдельно отметила, что по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая.
«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», – заявила она.
Захарова напомнила, что Россия уже сталкивалась с нарушением перемирий со стороны Киева, которые ранее объявлялись украинским руководством. Она отметила, что Банковая неоднократно нарушала свои же заявления о прекращении огня.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что объявление Зеленским «перемирия» с 5 на 6 мая объясняется попыткой перебить российскую инициативу и тяжелым положением ВСУ на фронте. Она также добавила, что киевским властям необходима передышка для перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям и террористическим актам.
Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.
В ответ советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе соблюдать режим прекращения огня.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.
МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
Tекст: Валерия Городецкая
Международный олимпийский комитет (МОК) не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов по итогам заседания исполкома. При этом комитет рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях.
В пресс-службе сообщили, что решение по ограничениям для представителей России остается прежним, несмотря на «конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения», передает ТАСС.
МОК рекомендовал снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны, по мнению организации, соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Однако это решение не распространяется на россиян, для которых санкции сохраняются до завершения работы комиссии по правовым вопросам МОК.
Кроме того, комитет выразил обеспокоенность расследованием, которое проводит Всемирное антидопинговое агентство в отношении руководства Российского антидопингового агентства.
В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.
Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
Залужный заявил о потере Украиной военной инициативы на фронте
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывший главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал, что Украина уступила инициативу на поле боя российским военным, одновременно увеличивая потери в ВСУ.
Украина утратила инициативу на линии фронта, признал посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил: «Украина отдала инициативу на поле боя России», – цитирует РИА «Новости» издание «Страна.ua».
По словам Залужного, попытки украинской армии ответить на действия российских военных приводят к крайне большим потерям среди военнослужащих ВСУ. Он подчеркнул, что такие действия значительно осложняют положение Украины на фронте.
Кроме того, Залужный указал, что вопросы мобилизации и способы ее проведения становятся главным источником напряженности между населением Украины и властью. Это, по его мнению, усугубляет внутренний конфликт в стране на фоне продолжающейся спецоперации.
Ранее Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях. Он также отметил, что Украина не сможет долго вести «войну на истощение».
До этого американский журнал Foreign Affairs также указал, что Киев проигрывает России из-за нехватки ресурсов и необходимости искать компромиссы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что активность Владимира Зеленского на Южном Кавказе направлена на убеждение местных лидеров в якобы успехах Киева в противостоянии с Россией.
Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
Tекст: Валерия Городецкая
Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.
Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.
В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.
Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.
В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.
Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.
Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
Tекст: Валерия Городецкая
В настоящее время проведение нового раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеет смысла, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, передает «Интерфакс».
«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», – сказал он.
Помощник президента отметил, что в данном вопросе дальнейшие убеждения бессмысленны, так как теперь ожидается конкретное действие от Киева, в частности от Владимира Зеленского.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны. Он также называл требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».
Появились подробности убийства чемпиона России по многоборью
Прокуратура озвучила подробности убийства чемпиона России по многоборью
Tекст: Тимур Шайдуллин
Прокуратура публикует подробности ночного убийства в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева.
В ночь на 7 мая в Калуге был убит чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, сообщает прокуратура Калужской области. По предварительным данным, трагедия произошла после конфликта между Исаевым и 41-летним мужчиной на придомовой территории многоквартирного дома по улице Болотникова.
В ведомстве рассказали, что в ходе ссоры один из мужчин, испытывая личную неприязнь, выстрелил не менее двух раз в 35-летнего Исаева.
Потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось – он скончался от полученных ран. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, расследование находится на контроле областной прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге. Ранее, в январе 2025 года, в центре Москвы застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко.
В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
В Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат, павших в 1945 году
Tекст: Тимур Шайдуллин
В немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 красноармейцев, погибших при освобождении города в апреле 1945 года.
Останки 80 красноармейцев, погибших в последние дни войны в 1945 году, были торжественно захоронены на советском кладбище в районе Крампниц в Потсдаме. В церемонии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители белорусской дипмиссии, Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, Русской православной церкви, российские соотечественники и местные жители, передает корреспондент ТАСС.
Сергей Нечаев отметил, что «мероприятие имеет давнюю традицию», когда останки советских солдат, найденные волонтерами, перезахоранивают на специально отведенных немецких кладбищах. Посол подчеркнул тесное сотрудничество с германским Народным союзом, местными властями и посольствами других стран СНГ, а также напомнил, что на кладбище покоятся представители всех народов Советского Союза.
«Мы не делим Победу на национальные квартиры, здесь все вместе побеждали, здесь все вместе и лежат», – подчеркнул российский дипломат.
Он также обратил внимание, что Германия соблюдает свои обязательства по уходу за воинскими захоронениями, в отличие от некоторых других стран, где советские мемориалы подвергаются разрушению. Посол поблагодарил немецкое общество за сохранение памяти и выступил против фальсификации истории, подчеркнув, что у России в Германии «немало друзей, которые сохраняют объективную культуру исторической памяти».
Руководитель отделения Народного союза в Бранденбурге Оливер Брайтхаупт напомнил, что Советский Союз и его граждане понесли «самую высокую, непостижимую цену» за разгром агрессора, и отметил, что высшим приоритетом было и остается отдать должное павшим. В завершение своей речи он произнес по-русски: «Мы за мир».
Останки были обнаружены при строительстве нового жилого квартала на территории бывших казарм. Специалистам удалось установить, что это были красноармейцы 175-й и 78-й стрелковых дивизий, участвовавшие в освобождении Потсдама в апреле 1945 года. Первые 360 советских солдат были похоронены на кладбище в Крампнице еще в октябре 1945 года, позднее территорию мемориала расширяли.
Ранее посольство РФ заявило о более чем 30 случаях осквернения советских захоронений в Германии с 2022 года. До этого российская дипмиссия в Германии направила ноту протеста МИД ФРГ из-за новых актов вандализма в Потсдаме, Нойбранденбурге и Зюре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, германская сторона в целом выполняет обязательства по уходу за советскими воинскими захоронениями. Практически все советские воинские захоронения в ФРГ, а их более четырех тысяч, находятся в надлежащем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход, говорил посол Нечаев.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн нового кроссовера для семейства Niva
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн крупного кроссовера для линейки Niva
Tекст: Тимур Шайдуллин
«АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового кроссовера, который визуально напоминает ранее представленный прототип Т-134 и превосходит по размерам действующие Niva, говорится в базе данных Федерального института промышленной собственности.
Заявка на патент была подана «АвтоВАЗом» в декабре 2025 года, а решение об одобрении было принято 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя в базе Федерального института промышленной собственности значится АО «АвтоВАЗ», отмечает РИА «Новости».
Судя по изображениям, прилагаемым к патенту, новый кроссовер существенно больше существующих автомобилей семейства Niva. На принадлежность модели к этой линейке указывает характерная надпись на решетке радиатора. Новый автомобиль визуально схож с прототипом «Т-134», который компания показала президенту России Владимиру Путину в январе 2025 года во время визита в Самарскую область.
«АвтоВАЗ» на данный момент является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и располагает заводами в Тольятти, Ижевске и Петербурге. В сентябре 2025 года компания начала выпускать автомобили Lada Iskra на новом предприятии в Петербурге. В модельную линейку бренда входят семь семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых машин, причем в апреле наибольшим спросом пользовались автомобили марки Lada – продано 31,8 тыс. экземпляров.
Ранее «АвтоВАЗ» завершил установку автоматизированного оборудования для монтажа панорамной крыши на Lada Azimut. А до этого на автогиганте началась масштабная модернизация, основной акцент которой сделан на запуск производства нового кроссовера Lada Azimut и обновление линий Lada Niva.
Сумы и Одессу забросали с БПЛА пророссийскими листовками с критикой Зеленского
Сумы и Одессу забросали с БПЛА пророссийскими листовками с критикой Зеленского
Tекст: Тимур Шайдуллин
В Сумах и Одессе неизвестные с помощью беспилотников разбросали пророссийские агитационные материалы, оформленные в стиле банкнот достоинством 200 гривен, сообщили местные каналы в мессенджере.
Неизвестные с помощью беспилотников распространили пророссийские листовки в Сумах и Одессе, передают местные Telegram-каналы, пишут «Вести». На фотографиях видно, что некоторые из агитационных материалов выполнены в виде банкнот номиналом 200 гривен.
На одной из сторон листовок размещен призыв: «Хватит терпеть у власти нациста-наркомана, помоги своей стране сменить режим», – указывает издание. На обратной стороне представлена информация о Семене Зеленском, деде президента Украины, который, как утверждается, в годы Великой Отечественной войны защищал стратегические запасы марганца от врага на Украине.
Также были замечены и другие листовки. В них напоминалось, что деды современных россиян и украинцев были «братьями в окопах», а День Победы назван «памятью, которую не разделить».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» также распространили агитационные листовки над Гуляйполем в Запорожской области с призывом к сдаче бойцов ВСУ.
Ранее после сброса пророссийских листовок в районе Димитрова 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен, что стало самой массовой сдачей со времен освобождения Мариуполя.
А в Барселоне в туристических местах вывесили плакаты с призывом не давать денег Украине, а на листовках изображен карикатурный Владимир Зеленский.
Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго.
Подробности
Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского?
Подробности
Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина?
Подробности
Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны.
Подробности
В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?
Подробности
Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.
В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.
В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.
Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.
Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД
Огурцы и кабачки – две самые популярные тыквенные культуры на российских огородах. Их любят за неприхотливость, быстрый рост и щедрый урожай. Но есть одна общая черта, которая роднит эти овощи: они оба очень боятся холода. Легкий заморозок или посадка в непрогретую землю могут свести на нет все труды. В 2026 году сроки высадки будут зависеть не от календаря, а от реальной температуры почвы и воздуха. Разбираемся, когда высаживать огурцы и кабачки в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, о чем говорят народные приметы и как не погубить рассаду из-за спешки.
Май – главный месяц для высадки томатов в открытый грунт. В 2026 году сроки зависят от региона, температуры почвы и возвратных заморозков, а многие дачники дополнительно ориентируются на лунный календарь. Разбираемся, когда сажать помидоры в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными и как не потерять урожай из-за ранней посадки.
В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.
Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.
По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».
В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.
Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.
«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.
В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.
Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.
Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.