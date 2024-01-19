И православная икона, и портрет Сталина, воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Посольство сообщило о новых случаях осквернения советских захоронений в ФРГ
Посольство России сообщило о новых случаях осквернения советских захоронений в ФРГ
Два новых случая осквернения советских военно-мемориальных объектов произошли в Германии в первые дни 2024 года, с 2022 года зафиксировано более 30 подобных инцидентов, говорится в комментарии посольства России в Берлине.
Как сообщили в посольстве, «в первые дни 2024 года уже произошло два случая осквернения на советском воинском захоронении в городе Пенцлин, передает ТАСС.
В дипмиссии призвали принимать «все необходимые меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов, как это следует из обязательств германской стороны в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года».
Ранее посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в Потсдаме, в Нойбранденбурге и Зюре.