О чем будут напоминать памятники Берии

В администрации Череповца задумались над идеей создать мурал (настенную роспись) с изображениями ряда неоднозначных исторических деятелей – например, Л.П. Берии. Идея вызвала разные оценки – например, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев счел ее «преждевременной»: из-за ассоциации имени Берии с репрессиями.

Попытки прославить Л.П. Берию – часть более обширных попыток восхвалить (а может, и воссоздать) ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Стоит заметить, однако, что личная судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит. Но рассмотрим все по порядку.

Для чего нужны такие огромные изображения на стенах домов? Для того же, для чего и памятники – чтобы сохранять память о великих событиях и великих людях. Чтобы напоминать согражданам об их общем прошлом, о том, что делает их народом, а не просто скоплением чужих друг другу лиц. Как сказал поэт: «Да ведают потомки православных/Земли родной минувшую судьбу».

Функция исторического мурала – как и функция памятника – напоминать. Чтобы любой юноша мог увидеть это памятное изображение и захотеть узнать больше об этих великих людях и их великих свершениях, чтобы гордиться тем, что он является их наследником и подражать их деяниям.

В наши дни навести справки легко – у каждого в кармане смартфон с выходом в интернет. И вот тут более подробное выяснение того, кем был Лаврентий Павлович Берия и как сложилась его судьба, может произвести несколько неожиданный эффект.

С точки зрения сторонников его прославления, Берия был выдающихся достоинств государственный муж, знаменитый, в частности, тем, что курировал создание советской атомной бомбы. Рассказы о том, что это был человек чрезвычайно кровожадный, коварный и развращенный – клевета врагов. Проблема, однако, в том, что эти обвинения исходят вовсе не от либералов и записных обличителей сталинского режима. Они исходят от высших органов власти этого самого режима.

В постановлении Пленума ЦК КПСС «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия» от 7 июля 1953 года говорится: «подлый провокатор и враг партии» Берия со своими сообщниками «фабриковали лживые материалы на партийных работников, а также на партийные и советские организации», и совершили множество других злодеяний. Пленум постановил «за предательские действия, направленные на подрыв Советского государства, исключить Л.П. Берия как врага партии и советского народа из членов Коммунистической партии Советского Союза и предать суду».

Указ Президиума ВС СССР от 26.06.1953 «О преступных антигосударственных действиях Л.П. Берия» лишал его всех постов, званий и наград, «ввиду того, что за последнее время вскрыты преступные антигосударственные действия Л.П. Берия, направленные на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала».

А Верховный суд СССР установил, что «начало преступной изменнической деятельности Берия Л.П. и установление им тайных связей с иностранными разведками относится еще ко времени Гражданской войны, когда в 1919 году Берия Л.П., находясь в Баку, совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюционного муссаватистского правительства в Азербайджане», и что «злобный враг советского народа, подсудимый Берия Л.П.» и его сообщники «совершили ряд тягчайших преступлений с целью истребления честных, преданных делу Коммунистической партии и советской власти кадров».

Суд приговорил Берию и ряд других подсудимых к «высшей мере уголовного наказания – расстрелу, с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград». Насколько сторонники публичного прославления Л.П. Берии готовы отвечать на недоуменные вопросы, которые им неизбежно поставит любознательное юношество – так тов. Берия был действительно «подлый враг и изменник»? Если да, то зачем же его прославлять?

Если нет, и он был честным и достойным государственным деятелем, то как же получилось, что и ЦК КПСС, и Президиум Верховного Совета СССР, и Верховный суд СССР единодушно оклеветали, осудили и казнили невинного и заслуженного человека, и ни единая душа не высказалась в его защиту? Ведь тогда это делает их участниками вопиющего преступления. И как эти люди оказались на вершинах власти?

Это произошло при Сталине, который провозгласил: «Кадры решают все!». Получается, что не успел Сталин умереть, как его же «кадры» единодушно уничтожили его верного и честного соратника. Правда, Берия не первый глава советских органов госбезопасности, разоблаченный как изменник и шпион – до него та же участь постигла Ягоду и Ежова.

Такая уж политическая система сложилась в то время – никто, в том числе люди на вершинах власти, не могли быть уверены, что завтра их не обвинят в самых чудовищных злодеяниях и не уничтожат. Но что они могли знать наверняка, так это то, что никто за них не вступится. Все старые товарищи и соратники подпишут приговор.

Берия был частью этой системы – и в итоге стал ее жертвой. Как, впрочем, и многие ее функционеры. Теперь давайте подумаем: а стоит ли ставить всей этой системе памятники? О чем они будут напоминать?