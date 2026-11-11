Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

  • Новость часаВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    Украинские дроны убили двух жителей смоленского Ярцево
    Страны Северной Европы подписали морское соглашение
    Премьер Венгрии отказался считать российский газ дешевым
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    11 ноября 2026, 07:34 • Новости дня

    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби решили продлить в 11:00

    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени.

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Собеседник агентства уточнил, что по местному времени встреча начнется в 12:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал преждевременными оценки хода трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения встречи.

     Участники консультаций о континентальной безопасности завершили первый день работы.

    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства

    Завод «АрселорМиттал Кривой Рог» на Украине перешел в режим консервации

    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    @ REUTERS/Ueslei Marcelino

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» начал процесс консервации производства после ракетных ударов.

    Предприятие переводится в режим «холодной остановки», пишет украинское издание «Страна». «По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», – заявило руководство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АрселорМиттал» потеряла свыше 1,1 млрд долларов после остановки предприятия на Украине.

    Ранее Криворожский горсовет обратился к собственнику предприятия, индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации металлургического завода.

    В середине октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине в результате массированных ударов.

    Комментарии (10)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

    Комментарии (28)
    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

    Комментарии (15)
    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

    Комментарии (3)
    10 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи с моментом его падения.

    В эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой зафиксирован момент падения музыкального критика Сергея Соседова. Участники передачи обратили внимание на расхождения версии следствия с кадрами и поставили выводы под сомнение, сообщает СК в Max.

    «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа в смерти Сергея Соседова.

    В сентябре полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Давать оценки ходу трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Рано об этом говорить», – сказал Рябков «Вестям», отвечая на вопрос об оценках первого дня встречи в Абу-Даби. Он подтвердил, что переговоры продолжатся 11 ноября.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам на полях встречи глав МИД стран G7, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры оказались весьма продуктивными, однако сторонам предстоит проделать еще много работы.

    Напомним, первый день переговоров делегаций США, России и Украины о континентальной безопасности завершился во вторник в Абу-Даби.

    Вопрос украинского урегулирования выступил лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах.

    Комментарии (5)
    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской областной военной администрации заявили, что все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции в регионе повреждены в результате ударов.

    Все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции, расположенные на территории Харьковской области, получили повреждения в результате ударов, сообщает RT со ссылкой на местную военную администрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о повреждении нескольких складских помещений и электросетей в Харьковской области.

    В октябре Минобороны заявило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Ранее Синегубов сообщил о критических повреждениях Харьковской теплоэлектроцентрали-5.

    Комментарии (59)
    10 ноября 2026, 20:41 • Новости дня
    Мексика закупила десять российских вертолетов Ми-17

    Tекст: Вера Басилая

    Мексика приобретает десять российских вертолетов Ми-17 для нужд военно-морского флота, сообщил министр ВМС страны адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес.

    «Мы закупаем различные воздушные суда, в частности палубные вертолеты для кораблей, а также десять Ми-17 для перевозки войск», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Президент Клаудия Шейнбаум пояснила, что закупки авиационной техники для министерств обороны и военно-морского флота связаны с задачами обеспечения безопасности, а также с ликвидацией последствий стихийных бедствий в рамках государственных программ гражданской защиты.

    Министр национальной обороны генерал Рикардо Тревилья Трехо сообщил, что ведомство также приобретает 11 американских вертолетов Black Hawk UH-60 и два самолета Super Hercules. По его словам, техника будет использоваться для поддержки операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, а также для перевозки военнослужащих и санитарной эвакуации. Ожидается, что эти воздушные суда прибудут в Мексику в 2028–2029 годах.

    Шейнбаум напомнила, что после сильных дождей в пяти штатах страны год назад мексиканским властям пришлось организовать масштабную воздушную операцию для доставки продовольствия и оказания помощи населению. Тогда вертолеты пришлось перебрасывать в пострадавшие районы из других частей страны, что показало необходимость расширения авиационного парка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия предложила ЮАР поставки вертолетов Ми-17 и оборудования.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил прибытие в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки российского дипломата

    МИД ответил на высылку дипломата из Молдавии зеркальной мерой

    МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки российского дипломата
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство иностранных дел России объявило неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Кишинева.

    В МИД был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий. Ему вручили ноту об объявлении сотрудника молдавского посольства неприемлемым, сообщило ведомство на своем сайте.

    Эта мера стала ответом на решение молдавских властей от 23 октября объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. Поводом для этого послужило якобы обнаружение на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата со взрывчатым веществом.

    В министерстве подчеркнули отсутствие доказательств российского происхождения дрона. В Москве назвали решение Кишинева надуманным и недружественным шагом, истинная цель которого заключается в дальнейшем разрушении двусторонних отношений и создании препятствий для работы российской дипломатической миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.

    В начале прошлого месяца председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о возвращении посла республики Лилиана Дария к исполнению обязанностей в Москве.

    В октябре послу России в Кишиневе Олегу Озерову вручили ноту протеста в связи с падением беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной атомной электростанции и начнет работу по ее созданию, заявил глава компании Алексей Лихачев.

    «У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу», – заявил Лихачев по итогам стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах России создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

    В мае власти Казахстана подтвердили начало строительства АЭС «Балхаш» под руководством российской госкорпорации в 2027 году.

    В апреле Алексей Лихачев сообщил об изучении Росатомом возможности разработки энергетической установки для спутника Земли.

    Комментарии (7)
    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и судам, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

    Днем во вторник в результате ударов были поражены две электроподстанции напряжением 330 кВ и 110 кВ в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины, сообщает Минобороны в Max.

    В Кировограде (Кропивницкий) поражен логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения военных грузов.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 7 км к юго-западу от Одессы поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и трем судам с военными грузами.

    В субботу российские беспилотники поразили электроподстанцию в Киевской области и сухогруз в Черном море.

    На прошлой неделе ВС России нанесли удары по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Летевшие в Петербург рейсы приземлились в Хельсинки
    Стало известно о секретных пыточных тюрьмах в Запорожье
    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»
    Эксперт перечислил способные сбить ракеты Rusty Dagger зенитные системы
    Центробанк призвал россиян завести отдельную карту для онлайн-покупок
    Омская студентка напала с ножом на одногруппницу

    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»

    Разработан план по сохранению парка «Суперджета» первого поколения, которые остались без доступа к французскому двигателю SaM-146. Государство заказало ОАК подготовить техническую базу по замене этого двигателя на полностью отечественный ПД-8. Это позволит сохранить значительную часть летающих ныне самолетов. Зачем авиакомпаниям менять двигатели вместо покупки «Суперджета» нового поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

      22 комментария
    Перейти в раздел

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации