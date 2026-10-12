Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
Харьковская ТЭЦ-5 получила критические повреждения после удара
Власти Харьковской области заявили о критических повреждениях ТЭЦ-5
Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Харьковская теплоэлектроцентраль-5 получила критические повреждения в результате удара.
Синегубов сообщил о критическом характере повреждений Харьковской ТЭЦ-5 , передает канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».
Ранее Владимир Зеленский заявил об ударе по энергетическому объекту Харькова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Киеву предрекли масштабные проблемы с отоплением из-за уязвимости ТЭЦ-5.
В воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.