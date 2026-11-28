Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
От удара дрона ВСУ по Макеевке погибли четыре человека
При атаке БПЛА ВСУ по Макеевке погибли четыре человека
При атаке украинского беспилотника на частный жилой дом в Макеевке (ДНР) погибли четыре мирных жителя.
«В результате атаки беспилотника ВСУ полностью разрушен частный жилой дом в Червоногвардейском районе Макеевки, погибли четыре человека», – сообщили РИА «Новости» в оперативных службах.
На месте происшествия найдены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа, включая крылья с надписями на украинском языке и части двигателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках украинских беспилотников пострадали шесть мирных жителей ДНР.
В тот же день беспилотник ВСУ атаковал автодорогу Дебальцево–Светлодарск, в результате чего ранения получили трое дорожных рабочих.
Во вторник украинские военные попытались нанести удар по автозаправочной станции в Донецке с помощью ударного дрона Darts.