Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Минтранс запланировал круглогодичное судоходство на юге Волги
Минтранс организует круглогодичное судоходство на юге Волги и Волго-Доне
Глава Министерства транспорта России Дмитрий Ядров сообщил о планах ведомства организовать круглогодичное судоходство в южной части Волги и на Волго-Донском водном пути.
Министерство транспорта планирует обеспечить круглогодичное движение судов на юге Волги и на Волго-Донском водном пути, передает ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Ядрова на форуме «Транспорт России».
«Организация круглогодичного судоходства может дать серьезный мультипликативный экономический эффект, открыть возможности для развития предприятий и логистической инфраструктуры вдоль рек», – сказал Ядров.
Министр уточнил, что в первую очередь ведомство рассматривает южную часть Волги и Волго-Донской водный путь, который связывает Каспийский и Азово*-Черноморский бассейны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поручил проанализировать потребности в перевозках для развития речного транспорта в Амурском бассейне.
Ранее глава Минтранса Дмитрий Ядров сообщил о планах увеличить пассажиропоток по проекту «Речные магистрали» до 36 тыс. человек в 2026 году.
Также в России анонсировали появление десятков новых грузовых судов класса «река–море».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ