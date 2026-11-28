Минтранс организует круглогодичное судоходство на юге Волги и Волго-Доне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство транспорта планирует обеспечить круглогодичное движение судов на юге Волги и на Волго-Донском водном пути, передает ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Ядрова на форуме «Транспорт России».

«Организация круглогодичного судоходства может дать серьезный мультипликативный экономический эффект, открыть возможности для развития предприятий и логистической инфраструктуры вдоль рек», – сказал Ядров.

Министр уточнил, что в первую очередь ведомство рассматривает южную часть Волги и Волго-Донской водный путь, который связывает Каспийский и Азово*-Черноморский бассейны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поручил проанализировать потребности в перевозках для развития речного транспорта в Амурском бассейне.

Ранее глава Минтранса Дмитрий Ядров сообщил о планах увеличить пассажиропоток по проекту «Речные магистрали» до 36 тыс. человек в 2026 году.

Также в России анонсировали появление десятков новых грузовых судов класса «река–море».