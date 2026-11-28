Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Россиян предупредили о мошенничестве с транспортом на Филиппинах
Россиян предупредили о мошенничестве в сфере транспорта на Филиппинах
Российским туристам на Филиппинах необходимо тщательно выбирать транспортные компании из-за случаев мошенничества, заявил заместитель министра туризма страны Стэнли Инг.
«Мы рекомендуем туристам выбирать аккредитованные гостиницы и пользоваться услугами аккредитованных перевозчиков. В сфере транспорта случаи мошенничества бывают», – передает РИА «Новости» слова Инга.
Он отметил, что власти принимают дополнительные меры для защиты путешественников, расширяя число предприятий с официальной аккредитацией. По его словам, в гостиничном секторе мошенничество встречается реже, а основное внимание уделяется соблюдению стандартов безопасности.
Инг добавил, что недавно в стране появился заместитель министра, отвечающий за безопасность туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Инг предложил России объединить усилия для взаимного привлечения путешественников.
Ранее он сообщил о готовности Филиппин к расширению прямого авиасообщения.
В марте российский турист рассказал о схемах обмана путешественников на Шри-Ланке при аренде транспорта.