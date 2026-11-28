Россиян предупредили о мошенничестве в сфере транспорта на Филиппинах

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Мы рекомендуем туристам выбирать аккредитованные гостиницы и пользоваться услугами аккредитованных перевозчиков. В сфере транспорта случаи мошенничества бывают», – передает РИА «Новости» слова Инга.

Он отметил, что власти принимают дополнительные меры для защиты путешественников, расширяя число предприятий с официальной аккредитацией. По его словам, в гостиничном секторе мошенничество встречается реже, а основное внимание уделяется соблюдению стандартов безопасности.

Инг добавил, что недавно в стране появился заместитель министра, отвечающий за безопасность туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Инг предложил России объединить усилия для взаимного привлечения путешественников.

Ранее он сообщил о готовности Филиппин к расширению прямого авиасообщения.

В марте российский турист рассказал о схемах обмана путешественников на Шри-Ланке при аренде транспорта.