Захарова рассказала о трудностях многодетных семей на дипломатической службе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова упомянула вручение наград многодетным семьям в мэрии Москвы в преддверии Дня матери. В числе награжденных медалью ордена «Родительская слава» оказались Ирина и Сергей Молчановы, воспитывающие пятерых дочерей. Сергей Молчанов несколько лет руководил отделом-редакцией сайта МИД России, передает ТАСС.

«И это несмотря на то, что дипломатическая служба сопряжена с особыми трудностями для родителей: постоянными переездами, сменой стран, климатических поясов, зачастую сложностями с устройством детей в детские сады и школы, с подбором жилья и транспорта», – отметила Захарова. Она также добавила, что детям дипломатов часто приходится учить новые языки с нуля.

Официальный представитель МИД поздравила матерей с наступающим праздником, пожелав им здоровья, счастья и радости от успехов детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и Мария Захарова предложили новые подходы к повышению рождаемости на молодежном фестивале в Екатеринбурге.

Также 60 семейных команд получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий по итогам конкурса «Это у нас семейное».

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки семей с детьми.