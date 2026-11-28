Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Захарова рассказала о многодетных семьях дипломатов в преддверии Дня матери
Захарова рассказала о трудностях многодетных семей на дипломатической службе
Среди сотрудников Министерства иностранных дел России часто встречаются многодетные родители, несмотря на сложности дипломатической службы, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Захарова упомянула вручение наград многодетным семьям в мэрии Москвы в преддверии Дня матери. В числе награжденных медалью ордена «Родительская слава» оказались Ирина и Сергей Молчановы, воспитывающие пятерых дочерей. Сергей Молчанов несколько лет руководил отделом-редакцией сайта МИД России, передает ТАСС.
«И это несмотря на то, что дипломатическая служба сопряжена с особыми трудностями для родителей: постоянными переездами, сменой стран, климатических поясов, зачастую сложностями с устройством детей в детские сады и школы, с подбором жилья и транспорта», – отметила Захарова. Она также добавила, что детям дипломатов часто приходится учить новые языки с нуля.
Официальный представитель МИД поздравила матерей с наступающим праздником, пожелав им здоровья, счастья и радости от успехов детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и Мария Захарова предложили новые подходы к повышению рождаемости на молодежном фестивале в Екатеринбурге.
Также 60 семейных команд получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий по итогам конкурса «Это у нас семейное».
Кроме того, президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки семей с детьми.