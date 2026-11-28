Гендиректор МАГАТЭ Гросси отверг политическую подоплеку назначения россиянина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об этом Гросси сообщил в интервью телерадиокорпорации BBC, пишет «Комсомольская правда».

Речь идет о назначении заместителя главы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на должность заместителя гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной энергетики. По словам Гросси, Ферапонтов займет пост, на котором ранее работал другой россиянин, Михаил Чудаков. Он добавил, что в международных структурах работают эксперты из разных стран, и их независимость гарантируется Уставом ООН.

«Назначая человека, я не назначаю политику, я не вознаграждаю страну», – подчеркнул глава агентства.

Ожидается, что Ферапонтов приступит к выполнению своих обязанностей в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене в начале 2027 года. О его назначении 21 ноября сообщил заместитель постпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД и Минэнерго Украины потребовали отменить назначение Алексея Ферапонтова.

На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утвердил Алексея Ферапонтова на должность заместителя по вопросам ядерной энергетики.

Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил о высокой оценке назначения российской стороной.