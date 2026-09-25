Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

Tекст: Вера Басилая

Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

В мае Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро.

В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.