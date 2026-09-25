Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Системы ПВО сбили пять украинских БПЛА в небе над Севастополем
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили две атаки украинских войск, уничтожив пять вражеских беспилотников над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили две атаки беспилотников со стороны ВСУ, сообщил в «Максе» Развожаев. В результате инцидента было уничтожено пять дронов противника.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито пять вражеских беспилотников. По предварительной информации, люди не пострадали», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Вечером в городе объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в 18:59 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о гибели одного человека и уничтожении силами ПВО 39 вражеских дронов в результате массированной атаки на промышленный объект.
При атаке дронов на Ульяновск пострадали люди и промышленные объекты.