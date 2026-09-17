Tекст: Вера Басилая

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский русскоговорящий человек и не способен воспринимать большой объем информации на украинском языке, передает ТАСС.

«Владимир Зеленский жил в России, работал в России. <…> У него половина телефонной книги – россияне. <…> Это человек, который в частной обстановке не говорит на украинском, потому что он плохо воспринимает большие объемы информации на украинском. Он абсолютно русскоговорящий», – сказала она.

Мендель также добавила, что в 2019 году политик снимал сериал на территории России и получал за это деньги. Название телевизионного проекта бывший пресс-секретарь уточнять не стала.

Власти на Украине активно проводят политику вытеснения русского языка. Педагогов регулярно штрафуют или увольняют по доносам за использование русскоязычных материалов на занятиях.

При этом представители политической элиты страны продолжают общаться по-русски. Национальное антикоррупционное бюро ранее публиковало записи разговоров ближайшего окружения президента, обсуждавшего коррупционные схемы на русском языке. Аналогичным образом вела закрытые переговоры и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, публично выступающая в защиту государственного языка.

Накануне Юлию Мендель не пустили в здание Европарламента из-за введенных Владимиром Зеленским санкций.

Ранее бывшая пресс-секретарь обвинила главу киевского режима Зеленского в жестком подавлении инакомыслия.

Напомним, Зеленский в прошлом году отказался давать интервью на русском языке.