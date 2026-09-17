История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
Лавров исключил торг правами русскоязычных при урегулировании на Украине
Урегулирование украинского кризиса исключает возможность торга фундаментальными правами русскоязычного населения, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, передает ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал предложения некоторых зарубежных коллег о посредничестве в разрешении конфликта.
«Мы, когда говорим некоторым коллегам, которые как бы из добрых побуждений спрашивают: «Может быть, мы можем чем-то помочь, попосредничать?» – мы им говорим: «Запретите им [киевскому режиму] запрещать русский язык». Нам отвечают: «Когда начнутся переговоры, это может быть одним из условий», – сказал министр.
Дипломат подчеркнул недопустимость торга обязательствами, которые страны взяли на себя и должны выполнять. При этом он отметил, что западные государства склонны прощать украинским властям любые нарушения.
Глава ведомства также напомнил о положениях Устава ООН. По его словам, помимо принципа территориальной целостности, документ гарантирует право на самоопределение и соблюдение прав человека независимо от расы, пола, языка и религии.
Ранее Лавров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры на государственном уровне.
Летом Москва пообещала добиться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине.
До начала возможных переговоров с Киевом Лавров призвал отменить дискриминирующие законы.