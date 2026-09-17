Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал предложения некоторых зарубежных коллег о посредничестве в разрешении конфликта.

«Мы, когда говорим некоторым коллегам, которые как бы из добрых побуждений спрашивают: «Может быть, мы можем чем-то помочь, попосредничать?» – мы им говорим: «Запретите им [киевскому режиму] запрещать русский язык». Нам отвечают: «Когда начнутся переговоры, это может быть одним из условий», – сказал министр.

Дипломат подчеркнул недопустимость торга обязательствами, которые страны взяли на себя и должны выполнять. При этом он отметил, что западные государства склонны прощать украинским властям любые нарушения.

Глава ведомства также напомнил о положениях Устава ООН. По его словам, помимо принципа территориальной целостности, документ гарантирует право на самоопределение и соблюдение прав человека независимо от расы, пола, языка и религии.

Ранее Лавров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры на государственном уровне.

Летом Москва пообещала добиться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине.

До начала возможных переговоров с Киевом Лавров призвал отменить дискриминирующие законы.