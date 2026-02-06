  • Новость часаКремль пожелал генералу Алексееву выздоровления после покушения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 12:10

    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    В России представили препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    6 февраля 2026, 04:35
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    Нейробиолог назвал поколение Z первым, уступающим предшественникам по уму

    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением
    @ Bo Van Wyk/imago/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейробиолог Джаред Хорват рассказал, что поколение, родившееся в период с 1997 года по начало 2010-х годов, страдает когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.

    Поскольку с конца 1800-х годов велись записи о когнитивном развитии, поколение Z (зумеры) официально является первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение, из-за снижения внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать проблемы и общего IQ, пишет Daily Mail.

    Хорват рассказал комитету сената США по торговле, науке и транспорту, что интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что подростки и молодые люди проводили в школе больше времени, чем дети в XX веке.

    Причина, по словам Хорвата, напрямую связана с увеличением объёма обучения, которое в настоящее время проводится с использованием того, что он назвал «образовательными технологиями» или EdTech, включая компьютеры и планшеты.

    Нейробиолог объяснил, что нынешнее поколение отстало, потому что человеческий мозг никогда не был приспособлен к обучению на основе коротких видеороликов, просмотренных в Интернете, и чтения коротких предложений, которые суммируют гораздо более объёмные книги и сложные идеи.

    «Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран. Люди биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить глубокие исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений», – сказал учёный в интервью New York Post.

    Хорват и другие эксперты, выступая в конгрессе, объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться через реальное взаимодействие с людьми, лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов.

    Он добавил, что экраны нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания.

    Дело не в плохом внедрении, недостаточном обучении или потребности в более совершенных приложениях в школах. Учёные заявили, что технология не соответствует тому, как наш мозг работает естественным образом, усваивает и сохраняет информацию.

    Хорват, директор LME Global, группы, которая занимается исследованиями мозга и поведения совместно с предприятиями и школами, сказал, что данные ясно показывают – когнитивные способности начали снижаться примерно в 2010 году.

    «Ответ, по-видимому, кроется в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения. Если посмотреть на данные, то, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается», – заявил Хорват в сенате 15 января.

    Он добавил, что США не единственная страна, пострадавшая от цифрового когнитивного спада. Его исследование охватило 80 стран и выявило 60-летнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в классы поступало больше технологий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа. Платформа Pinterest представила тренды 2026 года для всех поколений. Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое будущее построят зумеры и альфы.

    4 февраля 2026, 19:57
    В России установили сроки помощи при болезнях сердца

    В России сократили сроки помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России определили максимальные сроки консультаций врачей и исследований для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, включая специализированную помощь.

    Сроки оказания медицинской помощи при подозрениях на сердечно-сосудистые заболевания в России теперь регламентированы – консультация врача должна быть проведена не позднее чем через три рабочих дня после обращения, пишет РИА «Новости». Такие изменения предусмотрены правительственным документом.

    Согласно новым правилам, диагностические инструментальные и лабораторные исследования обязаны проводиться максимум в течение семи рабочих дней с момента назначения. Это касается всех пациентов, у которых есть подозрения на сердечно-сосудистые заболевания.

    Кроме того, документ устанавливает, что специализированная медицинская помощь, в том числе для пациентов стационаров, должна быть оказана не позднее семи рабочих дней после постановки предварительного диагноза. Нововведения призваны ускорить оказание помощи и повысить эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

    Ранее в России утвердили новый порядок оказания медицинской помощи беременным, предусматривающий раннюю диагностику и профилактику осложнений.

    Также для пациентов, обратившихся в поликлиники, установили максимально допустимый срок ожидания приема врача – не более суток, а экстренную помощь обязаны оказывать в течение двух часов. А в случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент может получить компенсацию.

    5 февраля 2026, 14:50
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    3 февраля 2026, 17:59
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение первому отечественному биоаналогичному препарату цетуксимаб для лечения рака головы и шеи.

    Минздрав России зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата цетуксимаб. Разработку осуществила группа компаний «Р-Фарм», препарат получил торговое название «Арцетукс». В компании отметили, что это первый в России биоаналог оригинального средства, сообщает ТАСС.

    Цетуксимаб применяется для терапии местнораспространенного метастатического рака головы и шеи, а также метастатического колоректального рака. Препарат представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецептор эпидермального фактора роста EGFR, что замедляет развитие опухоли и предотвращает ее метастазирование.

    Биоаналогичность «Арцетукса» оригинальному препарату была доказана в клиническом исследовании третьей фазы, в котором приняли участие более 250 пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. В пресс-службе компании подчеркнули, что исследование подтвердило не меньшую эффективность и аналогичный профиль безопасности для российского биоаналога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина.

    А Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) отметило высокую терапевтическую результативность отечественного препарата «Ракурс (223Ra)» для лечения рака.

    Сейчас российские ученые разрабатывают препараты против аутоиммунных заболеваний и методы лечения онкологических заболеваний без применения химиотерапии, заявил во вторник президент Российской академии наук Геннадий Красников..

    5 февраля 2026, 16:54
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    3 февраля 2026, 14:45
    Ученые США заявили о продвижении в создании вакцины против ВИЧ
    Ученые США заявили о продвижении в создании вакцины против ВИЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские биологи успешно испытали новый прототип вакцины от ВИЧ на приматах, получив нейтрализующий отклик уже после первого введения препарата.

    Работа над новым препаратом была проведена исследователями из Вистаровского института, передает ТАСС.

    Доцент Амелия Эсколано заявила: «Вопреки сложившимся догмам, нам удалось добиться небольшого, но заметного нейтрализационного отклика после первой же иммунизации животных, что в прошлом никогда не наблюдалось». По ее словам, большинство других вакцин от ВИЧ начинают работать только после семи или десяти инъекций.

    Как отмечают ученые, традиционные вакцины нацелены на выработку антител к сегменту V3-гликана оболочки ВИЧ, однако новый иммуноген WIN332 получил модифицированную структуру, лишенную региона N332. Исследователи предположили, что именно удаление этого участка повысит универсальность действия вакцины.

    Эксперимент был проведен на макаках-резусах: животным ввели прототип вакцины и спустя три недели зафиксировали появление нейтрализующих антител в крови и лимфатических узлах. После второй инъекции количество антител заметно увеличилось. Это открытие позволяет рассчитывать на создание вакцины, удобной для применения и эффективной против разных штаммов ВИЧ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный исследовательский центр имени Гамалеи разрабатывает вакцину против ВИЧ с использованием мРНК-платформы. В России зарегистрировано 1 млн 250 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией, что превышает 1% населения. В 2024 году количество новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 11%. Охват тестированием на ВИЧ достиг 37%.

    3 февраля 2026, 19:07
    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X1.5

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса
    @ Вадим Скрябин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солнечная вспышка наивысшего класса достигла максимума в 17:08 по московскому времени, набрав уровень баллов в X1.5, сообщили ученые.

    На Солнце началась вспышка уровня X с баллом X1.5, достигшая максимума в 17:08 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что событие относится к наивысшему классу солнечных вспышек, который способен влиять на космическую погоду и радиосвязь на Земле.

    Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатории, до этой вспышки на Солнце во вторник произошли две вспышки класса С, а также восемь вспышек сильного класса М. Эксперты подчеркивают, что вспышки класса X считаются самыми мощными и могут вызывать заметные геомагнитные возмущения.

    Лаборатория регулярно отслеживает подобные явления и публикует данные для информирования специалистов и широкой аудитории о рисках, связанных с солнечной активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника активная область на Солнце показала резкий рост активности за последние сутки, увеличив площадь на 50% и установив рекорд по числу мощных вспышек.

    Накануне на Солнце зафиксировали супервспышку уровня X81, ставшую четвертой вспышкой класса Х за сутки. Всего в этом году уже произошло четыре события класса Х: первые две – 18 января и 1 февраля, третья – 2 февраля с баллом X8.1, а сильнее в текущем цикле были только вспышки 3 октября и 14 мая 2024 года.


    5 февраля 2026, 04:13
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Технологическая компания Traini из Калифорнии продает «первый в мире ошейник для общения человека с собакой в режиме реального времени» за счёт перевода речи на собачий язык.

    «Traini объединяет интеллектуальное оборудование с приложением на базе искусственного интеллекта, которое превращает каждый лай, движение и взгляд в ценную информацию», – заявляет компания на сайте, где показано, как работает устройство.

    В одном из них мужчина спрашивает приложение на своем телефоне: «Не могли бы вы принести мне пульт дистанционного управления?» Затем переводчик преобразует слова в искусственный лай, на который собака отвечает действием, о котором её просят.

    На другом изображении питомец облизывает лицо мужчины после того, как приложение перевело приказ владельца: «Поцелуй меня».

    Компания позиционирует изобретение как «первый в мире искусственный интеллект для управления поведением домашних животных, который чётко реагирует и создан для согласования технологий с благополучием домашних животных».

    Однако известный дрессировщик собак Шэрон Болт сомневается, что приложение когда-либо сможет превратиться в нечто, позволяющее людям вести полноценные беседы со своими питомцами.

    «Когда собака лает, в высоком, низком или грубоватом лае проявляются разные эмоции. Высокий лай означает большую тревогу или испуг, в то время как низкий –  уверенность. Вы можете понять, как приложение может распознавать эти разные эмоции, но я не вижу логики в том, чтобы иметь возможность общаться с ним. Вы можете научить собаку пользоваться пультом дистанционного управления. Есть определенные фразы, такие как «ужин» или «пульт», которые пёс мог бы понять. Но обычная болтовня – нет», – заявила она The Sun.

    Исследователь из Техасского университета Кенни Чжу создал, по его словам, крупнейший в мире видео- и аудиокаталог собачьих вокализаций. В работах, опубликованных в прошлом году, Чжу и его коллеги описывали потенциальные звуки и словообразовательные схемы, которые однажды могут быть преобразованы в полноценные предложения, понятные людям.

    По его словам, целью было создать переводчик, с помощью которого вы сможете свободно разговаривать со своим домашним животным.

    «Мы уже можем осуществлять мгновенную коммуникацию между человеческими языками. Возможно, в будущем мы сможем сделать то же самое с животными», –  сказал Чжу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ученые в 2008 году изобрели переводчик с собачьего языка. Ученые открыли способность собак реагировать на жесты. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.


    5 февраля 2026, 21:56
    Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

    Минздрав установил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство здравоохранения России определило минимальные пороги баллов ЕГЭ для поступления в ведущие и региональные медицинские университеты в 2026 году.

    Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в медицинские вузы в 2026 году, определило Министерство здравоохранения, передает РИА «Новости».

    Для абитуриентов Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» установлен порог в 55 баллов по русскому языку, биологии и химии.

    Для поступления в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова на программу «Медицинская биохимия» нужно набрать не менее 50 баллов по русскому языку, биологии, математике и химии. Для программы «Фармация» минимальный балл составляет 50 по русскому языку, биологии и химии.

    Минимальные пороги также распространились на ряд региональных вузов, подведомственных Минздраву, включая Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет и Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко.

    Ранее аналогичные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы опубликовали Минпросвещения и Минобрнауки.

    Рособрнадзор установил новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году.

    Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.

    Минздрав разработал проект по введению обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей, обучавшихся на бюджете, в организациях системы ОМС.

    5 февраля 2026, 14:31
    Путин вручил премии в области науки молодым ученым России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.

    Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

    Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.

    4 февраля 2026, 11:53
    Премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.

    Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает ТАСС.

    Как отметил помощник президента Андрей Фурсенко, Исаев был награжден «за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета». Его работа направлена на изучение механизмов защиты бактерий от вирусных инфекций.

    Лауреатом президентской премии также стал представитель Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский. Он удостоен награды за разработку мембран и методов селективного разделения и концентрирования ионов, что позволяет эффективно извлекать литий из природных вод и промышленных растворов с минимальным использованием реагентов.

    Кроме того, премии удостоились сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Их отметили за открытие и исследование обобщенных биллиардов, а также за топологическое моделирование гамильтоновых систем, что открывает новые возможности в математике и физике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о награждении российских ученых.

    В Москве открылась выставка, посвященная молодым специалистам в науке.

    Российский ученый, получивший премию президента, рассказал об особенностях развития современных детей.

    4 февраля 2026, 11:25
    Попова заявила о запуске российской вакцины от ротавируса

    Попова сообщила о готовности российской вакцины против ротавируса к выпуску

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о завершении разработки отечественной вакцины против ротавируса, уточнив, что она уже готовится к запуску в производство.

    Вакцина от ротавируса разработана и уже готовится к выпуску в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

    Она подчеркнула: «Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску».

    Попова также отметила, что в настоящее время все вакцины, входящие в российский национальный календарь прививок, являются отечественными. По ее словам, выполнение этой задачи было поручено президентом России, и на данный момент она реализована полностью, передает РИА «Новости».

    Глава Роспотребнадзора добавила, что в календаре прививок используются только препараты российского производства, что повышает независимость и устойчивость системы здравоохранения. Это заявление прозвучало на фоне запуска новой вакцины от ротавируса, что свидетельствует о продолжающемся развитии российской фармацевтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вакцина ВГИР, разработанная ФМБА, получила статус преквалифицированной вакцины от ВОЗ.

    Сообщалось, что ФМБА планирует запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.

    5 февраля 2026, 13:29
    Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Молодые лауреаты президентской премии по науке являются гордостью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что сегодня президент Владимир Путин вручит им знаки лауреатов за значимые успехи в научной деятельности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны». Он также напомнил, что церемония проходит в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

    Вручение премий состоится в Екатерининском зале Сенатского дворца в Московском Кремле. Президент традиционно лично отмечает молодых исследователей, внесших вклад в развитие отечественной науки.

    Ранее премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год.

    Также Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном старту Года единства народов России.

    4 февраля 2026, 09:21
    Онищенко заявил о неподходящем климате России для чикунгуньи

    Онищенко исключил распространение лихорадки чикунгунья в России

    Tекст: Мария Иванова

    Климатические условия не позволят лихорадке чикунгунья распространиться на территории России, несмотря на недавний завозной случай заболевания в Москву, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Лихорадка чикунгунья не сможет широко распространиться на территории России из-за неподходящего климата, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Он отметил: «Возможность распространения связана с ареалом распространения этих комаров. Наша климатическая зона для чикунгуньи не подходит».

    Онищенко подчеркнул, что основной путь передачи вируса чикунгунья – трансмиссивный, то есть через укусы кровососущих насекомых. При этом в России преобладают комары, которые не способны переносить этот вирус, передает ТАСС.

    Тем не менее, академик уточнил, что лихорадка может быть передана и другими способами: через кровь или при тесном контакте. Однако естественное, массовое распространение инфекционным путем на территории России невозможно.

    Ранее в России был зарегистрирован завозной случай заболевания: заражённая женщина вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России существует угроза ввоза таких инфекций, как холера, лихорадки Зика и чикунгунья.

    Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для диагностики вируса чикунгунья.

    6 февраля 2026, 06:10
    Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возведение ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения спутника Земли для обеспечения бесперебойной работы базы, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Проект необходим из-за сложностей с электричеством, пояснил Красников в интервью РИА «Новости».

    «Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», – указал собеседник.

    Ученый пояснил, что лунная ночь длится около двух земных недель, поэтому солнечные батареи не справятся с выработкой энергии. По его словам, для круглосуточной работы базы и крупных роботов самым перспективным вариантом остается ядерный источник.

    Красников добавил, что академия работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Текущий утвержденный план действий охватывает период только до 2036 года.

    Ранее Канада решила выделить финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый отмечал, что в ближайшие семь-восемь лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика.

    6 февраля 2026, 08:59
    Эксперимент с бонобо Канзи доказал наличие воображения у приматов

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие воображения у обезьян

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе уникального эксперимента с бонобо по имени Канзи учёные доказали, что приматы способны воображать несуществующие предметы и отслеживать их перемещения.

    Приматы способны представлять несуществующие предметы и обладают воображением, ранее считавшимся исключительно человеческой способностью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, передает РИА «Новости». В качестве подопытного выступал бонобо Канзи, за которым наблюдали ученые из Университета Джонса Хопкинса.

    Во время экспериментов Канзи успешно указывал на чашку, в которую, по сценарию, наливали «воображаемый» сок, и определял местоположение воображаемых виноградин, которые экспериментатор будто бы перекладывал из одной пустой емкости в другую. Это доказывает, что обезьяны способны оперировать абстрактными понятиями и вторичными представлениями о несуществующих объектах.

    В исследовании подчеркивается: «Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 млн лет назад, к нашим общим предкам».

    На момент эксперимента Канзи было 43 года. Как отмечает канал NBC, он скончался в 2025 году в возрасте 44 лет. В истории Канзи стал первым бонобо, освоившим элементы английского языка и использовавшим специальные символы – лексиграммы – для общения с людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали ошейник, который способен переводить человеческую речь на собачий язык. Ветеринары ранее заявили о выявлении у собак поведенческих черт, свойственных людям с аутизмом.

