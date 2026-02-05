Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык

Tекст: Катерина Туманова

«Traini объединяет интеллектуальное оборудование с приложением на базе искусственного интеллекта, которое превращает каждый лай, движение и взгляд в ценную информацию», – заявляет компания на сайте, где показано, как работает устройство.

В одном из них мужчина спрашивает приложение на своем телефоне: «Не могли бы вы принести мне пульт дистанционного управления?» Затем переводчик преобразует слова в искусственный лай, на который собака отвечает действием, о котором её просят.

На другом изображении питомец облизывает лицо мужчины после того, как приложение перевело приказ владельца: «Поцелуй меня».

Компания позиционирует изобретение как «первый в мире искусственный интеллект для управления поведением домашних животных, который чётко реагирует и создан для согласования технологий с благополучием домашних животных».

Однако известный дрессировщик собак Шэрон Болт сомневается, что приложение когда-либо сможет превратиться в нечто, позволяющее людям вести полноценные беседы со своими питомцами.

«Когда собака лает, в высоком, низком или грубоватом лае проявляются разные эмоции. Высокий лай означает большую тревогу или испуг, в то время как низкий – уверенность. Вы можете понять, как приложение может распознавать эти разные эмоции, но я не вижу логики в том, чтобы иметь возможность общаться с ним. Вы можете научить собаку пользоваться пультом дистанционного управления. Есть определенные фразы, такие как «ужин» или «пульт», которые пёс мог бы понять. Но обычная болтовня – нет», – заявила она The Sun.

Исследователь из Техасского университета Кенни Чжу создал, по его словам, крупнейший в мире видео- и аудиокаталог собачьих вокализаций. В работах, опубликованных в прошлом году, Чжу и его коллеги описывали потенциальные звуки и словообразовательные схемы, которые однажды могут быть преобразованы в полноценные предложения, понятные людям.

По его словам, целью было создать переводчик, с помощью которого вы сможете свободно разговаривать со своим домашним животным.

«Мы уже можем осуществлять мгновенную коммуникацию между человеческими языками. Возможно, в будущем мы сможем сделать то же самое с животными», – сказал Чжу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ученые в 2008 году изобрели переводчик с собачьего языка. Ученые открыли способность собак реагировать на жесты. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.



