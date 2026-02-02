Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Министр юстиции Польши получил штраф за нарушение ПДД
Министр юстиции Польши Журек получил штраф за нарушение ПДД
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек получил штраф за то, что, находясь за рулем автомобиля, не пропустил женщину на пешеходном переходе, сообщает радиостанция RMF24.
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек был оштрафован за то, что не уступил дорогу женщине на пешеходном переходе, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.
Инцидент произошел в Кракове во время съемок телепрограммы: Журек управлял автомобилем и отвечал на вопросы журналиста. Пешехода первым заметил корреспондент, однако министр не остановился, прокомментировав это словами: «Она еще далеко». Размер штрафа не уточняется.
Вальдемар Журек занимает пост министра юстиции Польши и генерального прокурора с 23 июля прошлого года, по решению премьер-министра Дональда Туска. До этого он работал судьей Окружного суда Кракова. Одним из первых шагов на новом посту стало увольнение 46 руководителей и заместителей руководителей местных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкогольной зависимости.
Власти Польши отправили Шейну в отпуск после его публичного признания.
Поведение Шейны опозорило польское правительство на международной арене.