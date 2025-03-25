По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.2 комментария
Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
Замглавы МИД Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме и извинился
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна публично признался в алкогольной зависимости, агентство внутренней безопасности Польши проводит проверку его доступа к секретной информации.
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сделал заявление о своей проблеме с алкоголем, передает РИА «Новости».
Дипломат признался, что сталкивался с этой проблемой и смог восстановить контроль над своим здоровьем благодаря помощи семьи, друзей и профессиональных терапевтов. В своем обращении Шейна также упомянул доктора Богдана Вороновича и доктора Дороту Воронович, которые сыграли важную роль в его выздоровлении.
Шейна извинился перед всеми, кого могла затронуть его зависимость, и выразил благодарность тем, кто поддерживал его в это время. Он отметил: «Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю».
По информации издания «Виртуальная Польша», Агентство внутренней безопасности проводит расследование, чтобы установить, может ли дипломат иметь доступ к сверхсекретной информации, включая данные, связанные с НАТО. В МИД Польши Анджей Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.
В Польше бывшего министра обороны Мариуша Блащака обвинили в раскрытии секретных данных, что привело к серьезному ущербу государству.