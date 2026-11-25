Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Продлен арест второму фигуранту дела об избитом в Екатеринбурге ученом
Суд продлил арест второму фигуранту дела об избиении ученого РАН Зезина
Суд в Екатеринбурге продлил до 27 января срок содержания под стражей Александру Реверуку, второму обвиняемому по делу об избиении сотрудника Российской академии наук (РАН) Никиты Зезина.
Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил срок ареста Александру Реверуку по 27 января 2027 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области в «Макс».
Мужчина обвиняется в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, 13 июля 2026 года Реверук вместе со знакомым применил силу к возрастному сотруднику РАН в ходе конфликта на улице Главной в Екатеринбурге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу, на его обжалование отведено трое суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд продлил до 27 января срок содержания под стражей первому обвиняемому в избиении Никиты Зезина Аркадию Вагнеру.
В прошлом месяце Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты на продление ареста Вагнеру.
В августе скончавшегося исследователя Зезина признали единственным потерпевшим по делу о хулиганстве.