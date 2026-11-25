Суд продлил арест второму фигуранту дела об избиении ученого РАН Зезина

Tекст: Ольга Иванова

Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил срок ареста Александру Реверуку по 27 января 2027 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области в «Макс».

Мужчина обвиняется в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, 13 июля 2026 года Реверук вместе со знакомым применил силу к возрастному сотруднику РАН в ходе конфликта на улице Главной в Екатеринбурге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу, на его обжалование отведено трое суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд продлил до 27 января срок содержания под стражей первому обвиняемому в избиении Никиты Зезина Аркадию Вагнеру.

В прошлом месяце Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты на продление ареста Вагнеру.

В августе скончавшегося исследователя Зезина признали единственным потерпевшим по делу о хулиганстве.