Товарооборот России и стран Африки спрогнозировали на уровне 29 млрд долларов

В РАН спрогнозировали рост товарооборота России и Африки до 29 млрд долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Товарооборот России со странами Африки по итогам 2026 года может составить 28–29 млрд долларов, превысив показатели двух предыдущих лет, передает РИА «Новости».

«В 2024 году товарооборот России со странами Африки достиг рекордных 27,7 млрд долларов. В 2025 году он несколько снизился – до 27,1 млрд, однако, судя по нынешней динамике, в 2026 году мы можем выйти на 28–29 млрд долларов», – заявила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

По ее словам, России необходимо переходить от экспорта к созданию совместных производственных мощностей, в том числе строительству элеваторов и заводов для смешивания удобрений непосредственно на континенте. Кроме того, на фоне изменения логистических маршрутов в обход Суэцкого канала отечественные компании могли бы участвовать в развитии портов на западном и восточном побережьях Африки.

Эксперт также подчеркнула перспективы сотрудничества в высокотехнологичных отраслях. Российские спутниковые технологии помогут африканским государствам искать полезные ископаемые, прогнозировать засухи и отслеживать водные ресурсы, резюмировала директор института.

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