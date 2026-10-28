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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

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    28 октября 2026, 12:12 • Новости дня

    Товарооборот России и стран Африки спрогнозировали на уровне 29 млрд долларов

    В РАН спрогнозировали рост товарооборота России и Африки до 29 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Товарооборот России со странами Африки по итогам 2026 года может достичь 29 млрд долларов, при этом российские компании готовы строить зернохранилища и порты на континенте, заявила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

    Товарооборот России со странами Африки по итогам 2026 года может составить 28–29 млрд долларов, превысив показатели двух предыдущих лет, передает РИА «Новости».

    «В 2024 году товарооборот России со странами Африки достиг рекордных 27,7 млрд долларов. В 2025 году он несколько снизился – до 27,1 млрд, однако, судя по нынешней динамике, в 2026 году мы можем выйти на 28–29 млрд долларов», – заявила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

    По ее словам, России необходимо переходить от экспорта к созданию совместных производственных мощностей, в том числе строительству элеваторов и заводов для смешивания удобрений непосредственно на континенте. Кроме того, на фоне изменения логистических маршрутов в обход Суэцкого канала отечественные компании могли бы участвовать в развитии портов на западном и восточном побережьях Африки.

    Эксперт также подчеркнула перспективы сотрудничества в высокотехнологичных отраслях. Российские спутниковые технологии помогут африканским государствам искать полезные ископаемые, прогнозировать засухи и отслеживать водные ресурсы, резюмировала директор института.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским партнерам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал формирование агропромышленного альянса важнейшей задачей в двусторонних отношениях.

    28 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки

    Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.

    В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    27 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Участники саммита ФСЭГ приняли итоговую Московскую декларацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Пленарное заседание организации прошло в Центре международной торговли в Москве. По итогам саммита главы делегаций государств и правительств стран – членов объединения утвердили Московскую декларацию, передает РИА «Новости».

    В заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир был представлен на уровне премьер-министра, остальные государства направили на форум профильных министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на саммите президент Владимир Путин оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров. Также президент назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Африку континентом будущего

    Путин на саммите ФСЭГ назвал Африку континентом будущего

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что считает Африку континентом будущего.

    «Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

    «Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и к повышению уровня жизни. Это неизбежно приведет к системным изменениям на африканском континенте», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент заявил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Российский лидер пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

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    27 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Мадагаскара Рандрианирина прибыл в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите «Россия – Африка».

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на четверг назначена встреча главы государства Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной.

    Ранее по линии Министерства иностранных дел стороны заявляли об углублении политического диалога и запланированных контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников мероприятия в Грановитой палате Кремля.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал совместное выступление Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании.

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    27 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Глава МИД Кот-д'Ивуара прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Кот-д'Ивуара Ниале Каба прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В сентябре глава дипломатического ведомства африканской страны вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Египта участвовала в открытии мемориальной таблички памяти постпредов при ООН на полях Генассамблеи в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в Москву для участия в форуме.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    27 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Президент Мозамбика выразил желание укреплять экономические связи с Россией

    Президент Мозамбика Шапу выразил желание укреплять экономические связи с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики, подчеркнув заинтересованность республики в притоке инвестиций.

    Шапу, который прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа и в третьем саммите Россия – Африка, отметил, что планирует укреплять экономические связи с Россией, передает ТАСС.

    «Сотрудничество России и Мозамбика имеет давнюю историю, оно зародилось в годы национально-освободительной борьбы», – заявил политик на пресс-конференции в Москве.

    По словам главы государства, главная цель его визита заключается в расширении торгово-экономического взаимодействия России и Мозамбика. Африканская страна планирует увеличивать объемы добычи и экспорта газа, поэтому страну интересует профильный российский опыт. Среди других перспективных направлений партнерства названы сельское хозяйство, образование и высокие технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

    В начале месяца посол республики в Москве Жозе Матеуш Муария Катупха пригласил российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций.

    В прошлом году Шапу объявил о планах расширять взаимодействие с Москвой для борьбы с терроризмом и укрепления безопасности.

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    27 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Президент Бурунди прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка

    Президент Бурунди Ндайишимийе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    В четверг Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с африканскими лидерами, в том числе с президентом Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин и Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В тот же день помощник президента анонсировал торжественный прием от имени Путина в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    27 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    «Уралхим» решил нарастить поставки удобрений в Африку

    «Уралхим» запланировал довести экспорт удобрений в Африку до 2 млн тонн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа «Уралхим» в ближайшие годы намерена поставлять на африканский континент не менее 1 млн тонн удобрений ежегодно с перспективой увеличения объемов вдвое.

    «Уралхим» в ближайшие годы собирается обеспечивать страны Африки не менее чем 1 млн тонн удобрений ежегодно и планирует довести объем продаж до 2 млн тонн в обозримой перспективе, сообщили ТАСС в компании.

    В преддверии форума Россия – Африка в группе отметили, что достижение этих показателей возможно по мере развития эффективных систем дистрибуции и логистической инфраструктуры внутри континента.

    За последние семь лет производитель увеличил продажи на африканском направлении в десять раз: со 100 тыс. тонн в 2018 году до примерно 1 млн тонн в 2025 году. В результате компания вошла в пятерку крупнейших поставщиков удобрений на континент.

    Кроме того, в период с 2022 по 2024 год предприятие безвозмездно передало африканским государствам около 135 тыс. тонн гуманитарных грузов, взяв на себя связанные с поставками транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%.

    В апреле Россия безвозмездно предоставила Нигеру крупную партию минеральных удобрений.

    Ранее «Уралкалий» договорился о поставках хлористого калия в Китай.

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    27 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Президент Намибии прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент Намибии Нанди-Ндайтва прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Глава Намибии примет участие в предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 29 октября президент Владимир Путин проведет встречу с лидером Намибии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник администрация президента Намибии сообщила о вылете Нетумбо Нанди-Ндаитвы в Москву.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме в Грановитой палате Кремля 28 октября в честь участников саммита.

    В пятницу мэрия столицы анонсировала ограничение движения в центре Москвы из-за проведения мероприятия.

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    27 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с Африкой

    «Рособоронэкспорт» назвал Африку одним из самых перспективных регионов для ВТС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Африка рассматривается как один из наиболее перспективных регионов для развития военно-технического сотрудничества, ее портфель заказов составляет около 30% от общего объема контрактов компании, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    «Рособоронэкспорт» рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Текущий портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании, – сообщил Михеев.

    По его словам, Россия помогает укреплять обороноспособность африканских стран, передает РИА «Новости».

    На предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который состоится в Москве 28–29 октября, будут представлены новейшие решения в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин на форуме даст оценку перспективам развития отношений.

    В июле замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия помогает африканским странам учиться применять военную технику.

    В прошлом году Михеев рассказал о портфеле контрактов стоимостью около 4 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава МИД Замбии прибыл в Москву

    Глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Республики Замбия Муламбо Хаимбе прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Самолет с главой МИД Замбии приземлился в одном из аэропортов российской столицы, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытках отговорить иностранных гостей от поездки в столицу.

    Она также сообщила о работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

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    27 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Президент Конго прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Сассу-Нгессо прилетел в российскую столицу на третий саммит Россия – Африка, который состоится 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин планирует провести встречу с конголезским лидером в среду.

    Предыдущий визит Сассу-Нгессо в Москву состоялся в апреле и стал его первой зарубежной поездкой в качестве главы государства после инаугурации. В ходе того государственного визита прошли двусторонние переговоры с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В понедельник президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    27 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин: Россия впервые приняла на стажировку госслужащих Мозамбика

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Мозамбика Даниэлом Шапу заявил, что Москва впервые приняла на стажировку государственных служащих этой страны.

    «Традиционно тесные связи в сфере образования. В этом году мы впервые приняли на стажировку мозамбикских госслужащих», – цитирует Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул стабильный рост квот для обучения мозамбикских студентов в российских вузах за счет средств федерального бюджета.

    «Как известно, весной этого года МЧС России доставило гуманитарную помощь в качестве содействия в преодолении последствий паводков и наводнений, вызванных циклоном «Гезани», – указал президент.

    Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика Даниэлом Шапу в Москве.

    В прошлом месяце российский лидер и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Нью-Дели.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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