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Путин заявил о развитии сотрудничества с Египтом в области энергетики
Путин: Россия за счет госкредитов строит АЭС в Египте
Россия активно развивает сотрудничество с Египтом в сфере энергетики, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
«У нас с Египтом развивается активно очень сотрудничество по многим направлениям, в том числе в области энергетики. Один из крупнейших проектов совместных – это строительство атомной электростанции», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что возведение АЭС идет за счет многомиллиардных государственных кредитов в долларах со стороны России.
Путин также добавил, что проект успешно продвигается при поддержке египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ас-Сиси выразил признательность Путину за содействие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа».
В августе глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах совместного с Египтом создания компактных атомных электростанций на воде.
В 2025 году ас-Сиси поблагодарил Россию за строительство АЭС «Эд-Дабаа».