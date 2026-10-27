Путин заявил о развитии сотрудничества с Египтом в области энергетики

Путин: Россия за счет госкредитов строит АЭС в Египте

Tекст: Елизавета Шишкова

«У нас с Египтом развивается активно очень сотрудничество по многим направлениям, в том числе в области энергетики. Один из крупнейших проектов совместных – это строительство атомной электростанции», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что возведение АЭС идет за счет многомиллиардных государственных кредитов в долларах со стороны России.

Путин также добавил, что проект успешно продвигается при поддержке египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ас-Сиси выразил признательность Путину за содействие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа».

В августе глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах совместного с Египтом создания компактных атомных электростанций на воде.

В 2025 году ас-Сиси поблагодарил Россию за строительство АЭС «Эд-Дабаа».