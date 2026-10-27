Путин призвал развивать технологическое партнерство стран – экспортеров газа

Путин призвал налаживать тесное технологическое партнерство стран ФСЭГ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Важнейший вопрос для развития газовой отрасли – вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи, транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов. Здесь особенно востребована технологическая кооперация стран – экспортеров газа, налаживание тесных партнерских отношений с выгодой для каждой стороны», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

Глава государства также отметил необходимость долгосрочных инвестиций в газовую отрасль. По его словам, нужно увеличивать предложение газа, осваивать новые месторождения, модернизировать перерабатывающие мощности и вкладывать средства в транспортные проекты.

Путин подчеркнул, что речь идет о длительных инвестициях, которые должны основываться на долгосрочных контрактах. В таких условиях покупатель может планировать энергоснабжение экономики, а поставщик – инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей, добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве заявил о развитии диалога государств объединения без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о его участии в мероприятии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил продолжение подготовки Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».