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Путин призвал развивать технологическое партнерство стран – экспортеров газа
Путин призвал налаживать тесное технологическое партнерство стран ФСЭГ
Президент Владимир Путин призвал страны, входящие в Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), налаживать тесное технологическое партнерство с выгодой для каждой стороны.
«Важнейший вопрос для развития газовой отрасли – вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи, транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов. Здесь особенно востребована технологическая кооперация стран – экспортеров газа, налаживание тесных партнерских отношений с выгодой для каждой стороны», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».
Глава государства также отметил необходимость долгосрочных инвестиций в газовую отрасль. По его словам, нужно увеличивать предложение газа, осваивать новые месторождения, модернизировать перерабатывающие мощности и вкладывать средства в транспортные проекты.
Путин подчеркнул, что речь идет о длительных инвестициях, которые должны основываться на долгосрочных контрактах. В таких условиях покупатель может планировать энергоснабжение экономики, а поставщик – инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей, добавил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве заявил о развитии диалога государств объединения без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.
В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о его участии в мероприятии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил продолжение подготовки Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».