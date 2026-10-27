Беспилотник ВСУ повредил аппарат КТ в донецкой больнице

В больнице Донецка из-за атаки дрона пострадал кабинет компьютерной томографии

Tекст: Денис Тельманов

В Куйбышевском районе Донецка украинский дрон ударил по зданию медицинского учреждения, передает РИА «Новости». «Пострадал кабинет компьютерной томографии, прилетело в пультовую. Еще оценку ущерба не делали», – заявила Блинова. Она добавила об отсутствии пострадавших среди находившихся в здании сотрудников больницы.

По данным побывавшего на месте происшествия корреспондента агентства, беспилотник врезался в боковую часть здания. В результате удара зафиксированы повреждения фасада, остекления, трубы центрального отопления и медицинского оборудования.

Ранее во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении больницы и многоквартирного дома в результате ночной атаки беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце в правительстве Донецкой народной республики сообщили о гибели одного человека и ранении двоих из-за атак украинских дронов.

В прошлом месяце глава региона Денис Пушилин заявил о гибели семьи с подростком в результате удара беспилотника по автомобилю.

Летом Пушилин рассказал о ранении шестерых мирных жителей при атаках беспилотных летательных аппаратов.