Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
За сутки от атак дронов ВСУ один человек погиб и два пострадали в ДНР
От атак дронов ВСУ один человек погиб и два пострадали в ДНР за сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – сказано в сообщении в Telegram-канале управления.
Там уточнили, что при атаках ВСУ повреждено семь жилых строений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР 3 октября сообщили о гибели одного человека и девяти пострадавших от атак ВСУ. При атаках ВСУ на ДНР 7 октября три человека погибли и восемь получили ранения.
Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке.