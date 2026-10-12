За сутки от атак дронов ВСУ один человек погиб и два пострадали в ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Там уточнили, что при атаках ВСУ повреждено семь жилых строений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР 3 октября сообщили о гибели одного человека и девяти пострадавших от атак ВСУ. При атаках ВСУ на ДНР 7 октября три человека погибли и восемь получили ранения.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке.





