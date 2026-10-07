При атаках ВСУ на ДНР три человека погибли и восемь получили ранения

Tекст: Катерина Туманова

«За 7 октября по состоянию на 23:00 поступила информация о жертвах в результате атак БПЛА среди гражданских лиц в городах Республики... общее число пострадавших – 11 человек (трое погибли и восемь ранены)», – приводит РИА «Новости» сообщение управления.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки в регионе также получили повреждения три жилых дома и столько же объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, пострадали грузовые и легковые автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР 3 октября сообщили о гибели одного человека и девяти пострадавших. При атаке дрона в донецком селе Спартак погибли два человека. Мэр Горловки Приходько 6 октября сообщил о повреждении автобуса ударом украинского дрона.



