При атаке дрона в донецком селе Спартак погибли два человека

Кулемзин: В донецком селе Спартак два человека погибли из-за атаки беспилотника

Tекст: Ольга Иванова

В селе Спартак из-за атаки беспилотника был разрушен частный дом, в результате чего погибли мужчина 1967 года рождения и женщина 1970 года рождения, сообщил Кулемзин в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Донецке при атаке украинского дрона пострадал мирный житель.

В субботу власти республики сообщили о гибели одного человека в результате атак со стороны украинских войск.

Жертвами ударов беспилотников в ДНР стали трое мирных жителей.