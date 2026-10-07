Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
При атаке дрона в донецком селе Спартак погибли два человека
Кулемзин: В донецком селе Спартак два человека погибли из-за атаки беспилотника
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в селе Спартак в результате удара беспилотного летательного аппарата погибли двое мирных жителей.
В селе Спартак из-за атаки беспилотника был разрушен частный дом, в результате чего погибли мужчина 1967 года рождения и женщина 1970 года рождения, сообщил Кулемзин в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Донецке при атаке украинского дрона пострадал мирный житель.
В субботу власти республики сообщили о гибели одного человека в результате атак со стороны украинских войск.
Жертвами ударов беспилотников в ДНР стали трое мирных жителей.