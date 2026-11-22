Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
В украинских изоляторах оказались свыше 200 священников УПЦ
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что в украинских изоляторах находятся свыше 200 священников канонической Украинской православной церкви, часть из которых подверглась пыткам.
С соответствующим заявлением правозащитник обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару организации по правам человека Фолкеру Тюрку, передает РИА «Новости».
«Ряд священнослужителей находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах, по предварительной информации перенесли длительное оказание давления на них и даже пытки», – говорится в обращении Мельникова к должностным лицам ООН.
По его словам, жизнь и здоровье клириков находятся под угрозой, а репрессиям подвергаются сотни членов общины. Преследования духовенства со стороны украинских властей противоречат Конвенции о гражданских и политических правах, а также другим международным нормам, подчеркнул вице-президент комитета.
Многие священники, не имеющие отношения к политическому конфликту, схвачены и безосновательно обвинены в преступлениях против государственного строя, отметил правозащитник. Он также напомнил о продолжающихся силовых захватах храмов УПЦ.
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