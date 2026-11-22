Tекст: Ольга Иванова

С соответствующим заявлением правозащитник обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару организации по правам человека Фолкеру Тюрку, передает РИА «Новости».

«Ряд священнослужителей находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах, по предварительной информации перенесли длительное оказание давления на них и даже пытки», – говорится в обращении Мельникова к должностным лицам ООН.

По его словам, жизнь и здоровье клириков находятся под угрозой, а репрессиям подвергаются сотни членов общины. Преследования духовенства со стороны украинских властей противоречат Конвенции о гражданских и политических правах, а также другим международным нормам, подчеркнул вице-президент комитета.

Многие священники, не имеющие отношения к политическому конфликту, схвачены и безосновательно обвинены в преступлениях против государственного строя, отметил правозащитник. Он также напомнил о продолжающихся силовых захватах храмов УПЦ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье адвокат канонической церкви Никита Чекман сообщил о попытке группы неизвестных лиц силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре.

Председатель комиссии ОП России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил о значительном росте числа случаев нападения и избиения священников УПЦ.

МИД России распространил доклад о системных и масштабных религиозных гонениях на Украине.