Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
Захарова: Реформа ООН должна вычистить из организации «грязь и гниль»
Захарова призвала вычистить «грязь и гниль» из структур ООН в ходе реформы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящая реформа Организации Объединенных Наций должна затронуть все ее структуры и очистить их от скопившейся «грязи».
Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула необходимость масштабных преобразований в системе организации по итогам саммита АТЭС. «Не надо сбрасывать со счетов, что эта реформа должна пройтись, я бы сказала, по широкому кругу и вычистить, а в данном случае, я бы сказала, даже употребила слово грязь, гниль, вот эту затхлость из всяческих удаленных уголков», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», ее слова передает ТАСС.
Дипломат пояснила, что изменения должны касаться не только Совета Безопасности и штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По ее словам, реформировать следует прежде всего Секретариат организации, который стал ангажированным из-за отношения западных стран, считающих его своей вотчиной, а также другие структуры системы ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила о необходимости сохранения ООН как эффективного инструмента для решения мировых проблем.
Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании организации после ухода Антониу Гутерриша.
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