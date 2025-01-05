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В Казахстане выявили 30 случаев метапневмовируса
С начала эпидемического сезона в Казахстане выявлено 30 случаев метапневмовируса, который активно циркулирует в стране в период пика заболеваемости ОРВИ и гриппом, передаваясь преимущественно воздушно-капельным путем, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В сообщении говорится, что в стране зарегистрировано 30 случаев заболевания метапневмовирусом с начала эпидемического сезона с 1 октября 2024 года. По данным министерства здравоохранения республики, наблюдается активная циркуляция этого вируса в период сезонного пика ОРВИ и гриппа, передает РИА «Новости».
С начала октября в Казахстане выявлено более двух миллионов случаев ОРВИ и 941 случай подтвержденного гриппа. В процессе исследования 8 360 образцов на негриппозные вирусы обнаружено 1866 положительных проб. Среди них: коронавирус выявлен в 206 пробах, парагрипп в 178, бокавирус в 113 и метапневмовирус в 30.
Метапневмовирус передается преимущественно воздушно-капельным и реже контактно-бытовым путем. Основные симптомы заболевания включают кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. В настоящее время специфического лечения для этого вируса не существует, применяется симптоматическое лечение.
Министерство здравоохранения Казахстана подчеркивает, что метапневмовирус активно циркулирует в различных странах на протяжении десятков лет. Специалисты отмечают, что внимание к профилактическим мерам может снизить риск заражения этим вирусом.
Ранее сообщалось, что в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, вызывающего симптомы, схожие с другими вирусами, система здравоохранения страны оказалась перегружена.