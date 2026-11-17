Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Си Цзиньпин провел встречу с премьером Канады Карни
Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Канады Карни в Шэньчжэне
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в преддверии саммита АТЭС.
Встреча политиков состоялась в городе Шэньчжэнь в южнокитайской провинции Гуандун, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В этом городе 18 и 19 ноября пройдет саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении грядущей встречи лидеров России, США и Китая.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении переговоров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.