Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Республиканцы в Сенате США предложили оборонный бюджет в 1,1 трлн долларов
Республиканцы в Сенате США предложили выделить на оборону 1,1 трлн долларов
Представители Республиканской партии в Сенате США предложили выделить на оборону и разведку в 2027 финансовом году почти 1,1 трлн долларов.
Об этом сказано в резюме законопроекта сенатского комитета по ассигнованиям, опубликованном республиканцами, передает РИА «Новости».
«Оборонный законопроект на 2027 финансовый год предусматривает почти 1,1 трлн долларов дискреционного финансирования для министерства обороны и разведывательного сообщества США», – говорится в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом американские конгрессмены ушли на каникулы без принятия плана финансирования оборонных инициатив.
В апреле администрация президента США заявила о намерении увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов.
Планы Пентагона предусматривали значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений и военной техники в 2027 финансовом году.