Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении 20 летевших на Москву беспилотников
Собянин: Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 летевших на Москву беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены 17 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в Max.
Позднее Собянин добавил, что уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, всего были перехвачены и уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 47 украинских беспилотников.
На прошлой неделе Собянин сообщал о подавлении атаки 31 беспилотника.