Лавров: У Европы было много шансов посредничать по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Европейские представители неоднократно имели шанс сыграть положительную роль в украинском урегулировании, передает ТАСС. «Европа многократно имела шанс сыграть посредническую роль, начиная с февраля 2014 года, когда Франция, Германия и Польша выступили гарантами соглашения между Януковичем и оппозицией», – отметил Лавров.

Министр напомнил, что одним из гарантов тогда выступал нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский, о чем Лавров напомнил ему на недавнем международном форуме по вопросам мира и безопасности в Абу-Даби.

На следующий день после подписания договоренностей на Украине произошел государственный переворот, а на экс-президента открыли охоту. По словам главы российской дипломатии, Москве пришлось стыдить европейские страны за отказ поддержать договоренности. В ответ представители Европы заявили, что демократия иногда обретает неожиданные изгибы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал как тупиковые планы руководства Евросоюза по урегулированию украинского конфликта без учета российских интересов.

В прошлом месяце руководитель внешнеполитического ведомства заявил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс.

Летом глава российской дипломатии обвинил европейские страны в использовании переговоров с Москвой для прикрытия экспансии.