Лавров оценил ход переговоров с США по снятию раздражителей

Лавров: Российско-американские переговоры по снятию раздражителей идут туго

Tекст: Валерия Городецкая

«Ни шатко ни валко», – отметил Лавров, комментируя процесс соответствующих переговоров. По словам министра, диалог продвигается туго, хотя он напоминает об этом госсекретарю США Марко Рубио на каждой встрече, включая контакты в Нью-Йорке и Атланте, передает ТАСС.

Лавров добавил, что в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется масса противоречий. Он обратил внимание на принятие американской стороной новых санкций против «Лукойла» и «Роснефти» уже при Дональде Трампе. Вашингтон также продлевает ограничения бывшего президента Джо Байдена, хотя Трамп называл происходящее чужой войной, пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о необходимости согласования экспертами России и США сроков и места встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях.

Лавров отметил расхождение между санкционной политикой Вашингтона и позицией американских представителей на переговорах.

В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства и госсекретарь США Марко Рубио пришли к соглашению о создании механизма консультаций для устранения раздражителей.