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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 19:29 • Новости дня

    Китай подключил к сети первое в мире хранилище энергии на сжатом воздухе

    CGTN: В Китае заработало первое в мире хранилище энергии на сжатом воздухе

    Tекст: Ольга Иванова

    В китайской провинции Ганьсу подключили к электросети первый в мире проект искусственного хранилища энергии на сжатом воздухе мощностью 300 мегаватт.

    Китай успешно подключил к электросети первое в мире искусственное хранилище энергии на сжатом воздухе в северо-западной провинции Ганьсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CGTN.

    Проект Юаньчу-1 включает четыре подземные пещеры для хранения газа, вырытые на глубине 110 метров. Объект оснащен электростанцией мощностью 300 мегаватт, способной аккумулировать около 1,8 тыс. мегаватт-часов.

    Накопление энергии на сжатом воздухе представляет собой новую технологию, при которой электричество преобразовывается в потенциальную энергию сжатого воздуха для последующего высвобождения и выработки тока при необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре исследователи из Китая запустили первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров.

    Ранее в КНР провели испытания уникального воздушного змея для генерации электричества.

    В прошлом году в китайском городе Чэндэ начала работать крупнейшая в мире насосно-аккумулирующая гидроэлектростанция.

    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер примет участие в саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября. В среду он выступит на деловом саммите, после чего состоятся переговоры с Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Здесь начинается очень важная двусторонняя часть этого саммита, саммита АТЭС. Начинаются российско-китайские переговоры с участием, естественно, Путина, Си Цзиньпина и соответствующих делегаций двух стран», – сказал Ушаков.

    Помощник президента добавил, что после встречи в расширенном составе лидеры перейдут на рабочий завтрак в узком составе. Стороны планируют обсудить стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию вокруг Украины и Корейского полуострова.

    Ушаков подчеркнул, что встреча в Шэньчжэне станет уже пятым контактом лидеров государств с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Администрация США подтвердила проведение встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

    Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

    Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    16 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    The Guardian: Маск и Суини призвали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

    Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск, основатель Epic Games Тим Суини и другие руководители технологических компаний подписали открытое письмо с призывом восстановить Дженсена Хуанга в должности генерального директора корпорации Nvidia после его скандальной отставки.

    Открытое письмо с требованием к совету директоров восстановить руководителя в должности подписали более 165 тыс. человек. Среди них 7,5 тыс. сотрудников предприятия, основатель Epic Games Тим Суини и сооснователь Uber Трэвис Каланик, пишет Guardian.

    Хуанг покинул компанию на прошлой неделе после сообщений о его внебрачных связях, в том числе с подчиненной и с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным Financial Times, экс-глава корпорации обсуждает с соратниками возможное возвращение и формирует команду лоббистов в Кремниевой долине.

    Американские законодатели потребовали от руководства Nvidia отчитаться о возможных угрозах национальной безопасности. «Им нужна кардинальная встряска», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News, посоветовав искать нового руководителя за пределами компании.

    Бессент также призвал в течение десяти дней выяснить, не допустила ли Nvidia попадания передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай в обход американских экспортных ограничений. Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США, однако точная дата слушаний пока не назначена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт вызвал Хуанга на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    В прошлый понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь счел совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в этом деле.

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    16 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Китайская компания разработала робота для уборки кошачьих лотков

    На саммите АТЭС в Китае представили робота для уборки за домашними животными

    Tекст: Ольга Иванова

    PR-директор китайской компании X Square Robot Ван Шо сообщил о разработке устройства для автоматической уборки кошачьего туалета вместо хозяев.

    Устройство предназначено для владельцев кошек и собак, которым неприятно убирать за своими питомцами из-за запаха. Машина умеет самостоятельно приседать и удалять использованный наполнитель из лотка, передает РИА «Новости».

    «Роботу же эта проблема не мешает, поэтому такую работу можно доверить машине», – заявил Ван Шо.

    Компания представила одну из своих моделей на площадке пресс-центра саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Аппарат считывает движения человеческого тела и угощает журналистов конфетами и питьевой водой.

    Пресс-центры крупных многосторонних мероприятий в Китае регулярно становятся площадкой для презентации новых продуктов. Сразу несколько разработчиков показали на саммите своих антропоморфных роботов для демонстрации их активного применения в повседневной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские производители начали коммерческое внедрение человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    В мае аналитики Barclays Plc отметили способность масштабного использования андроидов компенсировать острую нехватку кадров на китайских производствах.

    Инженеры из КНР представили оснащенного искусственным интеллектом робота для уборки общественных пространств.

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    16 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

    МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.

    Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае оценили значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД КНР: Встреча лидеров России, США и Китая имеет историческое значение

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне обладает историческим и новаторским значением, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Встреча имеет историческое и новаторское значение», – приводит слова Мао Нина РИА «Новости».

    Она отметила, что это будет первая в истории очная встреча лидеров трех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день администрация США рассказала о планах проведения встречи на саммите АТЭС.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по украинскому урегулированию между Россией и США на саммите.

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    16 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    Инвестиции в основной капитал в Китае упали на 8%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестиции в основной капитал китайских компаний с января по октябрь 2026 года уменьшились на 8,1% в годовом выражении и составили 5,4 трлн долларов, следует из данных Государственного статистического управления КНР.

    Согласно опубликованным данным, в аграрном секторе инвестиции уменьшились на 6,1%. У промышленных предприятий зафиксировано сокращение показателя на 3,6%, в сфере услуг – на 10,9%. При этом статистика не учитывает вложения сельских домашних хозяйств, пишет ТАСС.

    В докладе уточняется, что за десять месяцев инвестиции в инфраструктуру снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вложения в обрабатывающую промышленность уменьшились на 2,9%. Частные инвестиции в основной капитал сократились на 11,4%, а инвестиции предприятий под государственным контролем – на 4%.

    К основному капиталу относятся недвижимость и производственное оборудование, вложения в ценные бумаги, патенты и лицензии. Инвестиции предприятий Китая на эти цели в 2024 году выросли на 3,2%, а в 2025 году сократились на 3,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов.

    В тот же день главное таможенное управление КНР сообщило о сокращении импорта сырой нефти на 15,1% за первые десять месяцев года.

    В прошлом месяце Народный банк Китая оставил годовую базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд.

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    16 ноября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АТЭС

    Песков: Путин готовится к международным контактам на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готовится к международным контактам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – заявил Песков.

    Он отметил, что «неделя будет весьма напряженная», и большую ее часть президент проведет в Китае, передает РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МИД КНР заявили об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи.

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    16 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили введение бессрочного безвизового режима

    МИД: Москва и Пекин начали обсуждение бессрочного безвизового режима

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Москва и Пекин ведут обсуждения о введении бессрочного безвизового режима.

    Москва и Пекин ведут обсуждения о введении бессрочного безвизового режима между государствами, передает РИА «Новости».

    «Там работа идет… будем работать с китайской стороной о соглашении о безвизовом въезде. Такая задача поставлена руководителями наших государств», – заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

    Он рассказал об этом журналистам на полях Генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении России и Китая проработать вопрос о введении постоянного безвизового режима.

    В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил планы Москвы и Пекина сделать безвизовый режим постоянным.

    Президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по переводу безвизового режима на постоянную основу.

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    16 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Россия возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

    Россия после перерыва возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре Россия возобновила поставки легковых автомобилей в Казахстан после трех месяцев околонулевых значений, объем экспорта составил 172,8 тыс. долларов.

    Россия в сентябре возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные казахстанской таможенной статистики.

    Поставки достигли 172,8 тыс. долларов после околонулевого значения на протяжении трех предшествующих месяцев.

    Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Казахстан в сентябре стал Китай, обеспечивший более половины импорта. На долю России пришлось менее одного процента. Также заметным игроком стали США, занявшие 12,7% рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию достиг максимальных значений за последние два года.

    В мае Казахстан увеличил утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии.

    В начале весны поставки транспортных средств из Китая на российский рынок выросли почти в два раза.

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    16 ноября 2026, 05:40 • Новости дня
    Тайвань решил построить первое спасательное судно для подводных лодок

    Taipei Times: Тайвань выделит 420 млн долларов на судно-спасатель для подлодок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тайбэй планирует построить первое в своей истории судно для спасения подводных лодок стоимостью 420 млн долларов к 2034 году.

    Оборонное ведомство Тайваня направило в Законодательный юань бюджетный проект на строительство судна-спасателя для потерпевших аварию подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на Taipei Times.

    Проект оценивается в 420 млн долларов. Судно планируется завершить к 2034 году. В перспективе рассматривается постройка еще одного такого спасателя для создания резерва. «Учитывая сложный подводный рельеф в прилегающих к Тайваню акваториях, необходимо иметь как минимум два таких спасательных судна», – отметил источник газеты.

    В настоящее время на вооружении острова находятся четыре субмарины, однако в будущем тайваньский подводный флот должен увеличиться как минимум до 10 подлодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в правящей партии Японии анонсировали обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок.

    В прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о деятельности более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин.

    В сентябре ВМС Тайваня запланировали получение первой подводной лодки собственного производства «Хайкунь».

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    16 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Пролетевший над Северной Землей болид оказался китайским спутником

    Ученые РАН опознали китайский спутник в пролетевшем над Северной Землей болиде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Яркая вспышка, зафиксированная 11 ноября в небе над архипелагом Северная Земля, является результатом вхождения в атмосферу китайского аппарата Jilin-1 Gaofen 03D09, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Яркий болид, замеченный в небе над российской Арктикой, оказался космическим аппаратом, сгоревшим при входе в атмосферу, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Объект был зафиксирован 11 ноября в районе научно-исследовательского стационара «Ледовая база Мыс Баранова» Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

    Как уточнили ученые, после продолжительных дискуссий исследователи пришли к выводу, что зафиксированное явление имеет техногенное происхождение и не является астероидом.

    Наиболее вероятным кандидатом был признан китайский спутник Jilin-1 Gaofen 03D09. Направление полета объекта с севера на юг соответствовало траектории движения этого аппарата. По расчетам специалистов, вечером 9 ноября спутник находился на высоте около 200 км, а в настоящее время его расчетная высота составляет всего 65 км, что подтверждает факт его падения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду светящийся след от китайской ракеты над Малайзией приняли за корабль пришельцев.

    Летом цепочку ярких огней от спутников Starlink заметили над Московским регионом и Уралом.

    В прошлом году астроном Сергей Язев сообщил о вспыхнувшем в небе над Иркутской областью ярком объекте.

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