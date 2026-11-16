Китай подключил к сети первое в мире хранилище энергии на сжатом воздухе

CGTN: В Китае заработало первое в мире хранилище энергии на сжатом воздухе

Tекст: Ольга Иванова

Китай успешно подключил к электросети первое в мире искусственное хранилище энергии на сжатом воздухе в северо-западной провинции Ганьсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CGTN.

Проект Юаньчу-1 включает четыре подземные пещеры для хранения газа, вырытые на глубине 110 метров. Объект оснащен электростанцией мощностью 300 мегаватт, способной аккумулировать около 1,8 тыс. мегаватт-часов.

Накопление энергии на сжатом воздухе представляет собой новую технологию, при которой электричество преобразовывается в потенциальную энергию сжатого воздуха для последующего высвобождения и выработки тока при необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре исследователи из Китая запустили первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров.

Ранее в КНР провели испытания уникального воздушного змея для генерации электричества.

В прошлом году в китайском городе Чэндэ начала работать крупнейшая в мире насосно-аккумулирующая гидроэлектростанция.