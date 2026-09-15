В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
МИД сообщил о планах бессрочного безвиза с Китаем
МИД: Россия и Китай проработают введение бессрочного безвизового режима
Россия и Китай намерены проработать вопрос о введении постоянного безвизового режима для граждан обеих стран по инициативе президента Владимира Путина, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила о планах по созданию бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем. По ее словам, соответствующая инициатива будет тщательно прорабатываться дипломатическими ведомствами, передает РИА «Новости».
«Сейчас президент России сказал о том, что это возможно было бы сделать на постоянной основе. Будем над этим работать», – отметила Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.
Ранее, 20 июля, президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также ответила зеркальными мерами, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы Москвы и Пекина сделать безвизовый режим постоянным.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о невероятной поддержке этой инициативы гражданами обеих стран.