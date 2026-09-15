Препарат для лечения легочной гипертензии зарегистрировали в России

  • Новость часаКраматорск остался без света после ударов ВС России
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    Русофобия Литвы сыграла на руку российскому бизнесу в ЕС
    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин
    Российские удары подталкивают Украину к правильному решению
    Захарова предупредила Запад об опасности политического туризма на Украину
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Суд разрешил Ермаку не носить электронный браслет из-за «угрозы здоровью»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    101 комментарий
    15 сентября 2026, 18:52 • Новости дня

    Препарат для лечения легочной гипертензии зарегистрировали в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зарегистрировали первый отечественный препарат в форме таблеток «Бозентан ПСК» для лечения легочной артериальной гипертензии, сообщили в «ПСК Фарма».

    Отечественный дженерик в форме таблеток можно применять для терапии пациентов начиная с трехмесячного возраста, передает РИА «Новости». «Биофармацевтическая компания <...> получила регистрационное удостоверение на препарат «Бозентан ПСК» для терапии легочной артериальной гипертензии – редкого прогрессирующего заболевания, при котором повышается давление в сосудах легких», – говорится в заявлении.

    Лекарственное средство также разрешено к применению для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых.

    Уточняется, что речь идет о пациентах, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство сообщило о регистрации десяти жизненно необходимых препаратов.

    В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета.

    В июне глава Минпромторга Антон Алиханов назвал освоение производства аналогов лекарства «Оземпик» одним из ключевых успехов фармацевтической отрасли.

    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже

    Акции девелопера «Самолет» на Московской бирже обрушились на 10%

    Акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость акций девелопера «Самолет» обвалились более чем на 10% на торгах Московской биржи из-за совокупности отраслевых и макроэкономических рисков.

    Котировки застройщика к 17.15 мск опустились до 299,6 рубля за бумагу, при этом снижение замедлилось до 9,16%, передает РБК. Примечательно, что отрицательная динамика наблюдается на фоне роста индекса Мосбиржи, который прибавил 1,86% и достиг 2323,4 пункта.

    «Кроме того, инвесторов, очевидно, насторожила история с делистингом конкурента – ПИК», – отметила аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

    Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова добавила, что на падение также влияют слабые финансовые результаты компании, отраслевые сложности и высокая долговая нагрузка.

    По ее словам, рынок реагирует на совокупность макроэкономических и фундаментальных рисков, включая снижение спроса на жилье.

    Совет директоров девелоперской компании ПИК запланировал рассмотреть вопрос об уходе с биржи.

    Из-за решения Центробанка по ключевой ставке акции «Самолета» летом потеряли более 7% стоимости.

    В феврале правительственная комиссия отказала этому застройщику в прямой государственной поддержке.

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    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    14 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    ЕС согласовал продление санкций против России

    EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против России на семь дней

    ЕС согласовал продление санкций против России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послы стран Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции лишь на одну неделю для урегулирования возникших внутренних разногласий, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Европейского союза достигли договоренности о продлении антироссийских санкций лишь на одну неделю, передает ТАСС. Такое решение принято для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникшие разногласия по поводу действующих ограничений, сообщает EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза изначально не согласовали продление антироссийских санкций.

    Правительство Франции поддержало инициативу Словакии об исключении Алишера Усманова из черных списков.

    Подобный шаг Парижа застал остальных участников обсуждения врасплох.

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    15 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин

    Захарова: Признаком успешного мужчины являются горящие глаза его женщины

    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главным критерием мужской успешности не материальный достаток, а желание женщины иметь от него детей.

    Официальный представитель МИД России поделилась своим видением мужской состоятельности, передает РИА «Новости». Выступление состоялось в рамках пленарной сессии «Страна: государство и семья».

    «Критерием успешности у мужчин у нас до недавнего времени что было? Материальный достаток, метраж недвижимости, длина его яхты. Что там еще, часы? Но успешность для мужчины, безусловно, – это горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу еще от тебя детей», – заявила Захарова.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет 10 тыс. участников из 191 страны мира.

    Ранее официальный представитель МИД назвала пропаганду ложного успеха причиной отказа россиянок от создания семьи в девяностые годы.

    На полях Международного фестиваля молодежи дипломат отметила огромный интерес участников к международной тематике.

    В прошлом году она призвала бороться с навязываемой женщинам идеологией эгоизма.

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    15 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба

    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В морском порту Тикси стартовало строительство глубоководного грузового терминала Найба, который станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба, передает РИА «Новости». На место уже прибыла техника, специалисты приступили к инженерным изысканиям для возведения причала.

    «В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора», – заявили в Морской коллегии.

    Сначала построят временный причал для приема тяжелых грузов, необходимых для освоения Кючусского золоторудного месторождения. Позже на его месте появится постоянный порт. Инвестором и инфраструктурным оператором проекта стала компания «Таймыр Инвест».

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что новый терминал снимет инфраструктурные ограничения Северо-Восточной Якутии. Глава региона Айсен Николаев добавил, что Найба станет ключевым узлом маршрута «Мохэ–Найба» с пропускной способностью 30 млн тонн в год. Проект требует 1,13 трлн рублей инвестиций и свяжет Китай с Арктикой, сократив путь транзитных грузов.

    На Восточном экономическом форуме участники подписали соглашение о создании транспортного коридора от китайского Мохэ до Магадана через Найбу.

    Президент России Владимир Путин заявил о планах круглогодичной навигации по Трансарктическому маршруту.

    Совет безопасности утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    15 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области

    Сальдо: Дроны ВСУ дважды атаковали ремонтируемую школу в Херсонской области

    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    @ max.ru/SALDO_VGA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беспилотники атаковали здание школы в Алешкинском округе Херсонской области, сбросив на него два боеприпаса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем канале в Max рассказал об атаке ВСУ на школу в регионе. Это случилось в Великих Копанях в Алешкинском округе области. «Враг ударил по школе в Алешкинском округе. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идет ремонт по федеральной программе «Специальный инвестиционный проект». Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет», – отметил глава региона.

    Губернатор также добавил, что поврежденное учебное заведение обязательно восстановят, а все запланированные ремонтные работы будут доведены до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один мирный житель Херсонской области погиб после сброса боеприпаса с дрона. Ранее украинские беспилотники повредили здание школы в Новокиевке.

    А в марте атаке дронов подверглись два образовательных учреждения в Алешкинском и Скадовском округах.

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    14 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Отдавший приказ атаковать порт Кавказ командир ВСУ получил пожизненный срок

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский военнослужащий Юрий Яцкевич получил максимальное наказание за приказ нанести ракетный удар по кубанской гавани летом 2024 года.

    Российский суд вынес решение по уголовному делу офицера Военно-морских сил Украины, передает ТАСС. «Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича», – заявили в инстанции.

    Фигуранта признали виновным в совершении террористического акта, который повлек гибель человека. В качестве наказания ему заочно назначили пожизненное лишение свободы. Сейчас осужденный объявлен в международный розыск.

    Следствие установило, что в июле 2024 года командир приказал подчиненным ударить ракетами «Нептун» по акватории порта Кавказ в Краснодарском крае. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

    Ущерб от действий украинских военных превысил 33,5 млн рублей. Обломки боеприпасов повредили два гражданских судна и несколько инфраструктурных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Следственный комитет заочно предъявил обвинение Юрию Яцкевичу.

    Летом 2024 года украинские военные атаковали гражданские суда в порту Кавказ. Позже один из пострадавших при этом ударе скончался в больнице.

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    14 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юбилейное выступление Ларисы Долиной в Петербурге, ранее перенесенное с февраля на ноябрь, отменили, сообщила пресс-служба БКЗ «Октябрьский».

    Именно на этой площадке должно было пройти мероприятие, передает ТАСС. «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте концертного зала.

    Изначально выступление Долиной планировалось на февраль, однако в январе стало известно о его переносе на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин тогда объяснял это изменениями в гастрольном графике артистки. Ожидалось, что на юбилейном вечере вместе с ней выступят известные музыканты и коллеги по эстраде.

    Напомним, организаторы перенесли петербургское выступление артистки на 15 ноября.

    Ранее представители площадок отложили концерты певицы в Обнинске и Брянске.

    В начале года из-за низких продаж билетов сорвался юбилейный вечер Ларисы Долиной в Москве.

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    14 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    МВД объявило в розыск предпринимателя Михаила Лифшица

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские правоохранительные органы инициировали поиски бывшего руководителя компании «Ротек» Михаила Лифшица.

    Уголовное дело стало причиной включения предпринимателя в специальную базу ведомства, передает РИА «Новости». Точная статья, по которой ведется преследование, в официальной карточке не раскрывается.

    «Лифшиц Михаил... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в материалах правоохранителей.

    Ранее газета «Коммерсант» сообщила о возможной причастности бизнесмена к незаконному присвоению средств. Будучи председателем совета директоров АО «Ротек», входящего в группу «Ренова», он мог организовать хищение более 84,6 млн рублей. Следствие полагает, что деньги выводились под видом оплаты фиктивных работ и услуг.

    В сентябре МВД России внесло бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова в базу розыска.

    Правоохранительные органы объявили в розыск проректора МГИМО Наталию Кузьмину по делу о мошенничестве.

    Суд заочно арестовал бывших руководителей транспортной группы Fesco по обвинению в растрате.

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    14 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России с 15 октября вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями по потребительским кредитам.

    Требования также коснутся кредитных требований к специализированным обществам, выпускающим такие бумаги, передает ТАСС. Размер надбавки составит 250% как для банков-оригинаторов, так и для кредитных организаций, инвестирующих в подобные облигации. Ипотечные ценные бумаги под действие новых правил не подпадут.

    Мера призвана ограничить системные риски и снизить возможности для регулятивного арбитража.

    В последние годы банки резко нарастили секьюритизацию потребительских ссуд. С начала 2023 года по июль 2026 года состоялось 64 выпуска облигаций на 1,5 трлн рублей. Для сравнения, за 2019-2022 годы было проведено лишь восемь выпусков на 51 млрд рублей.

    Регулятор отмечает, что перекрестные вложения банков в такие бумаги могли приводить к высвобождению надбавок у банка-оригинатора без их формирования у инвестора. При этом риск фактически оставался внутри банковского сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

    Позже регулятор ввел количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства.

    Осенью прошлого года в стране заработали новые правила выдачи потребительских займов с обязательным периодом охлаждения.

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    14 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    На молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с одним из посетителей выставки.

    На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

    После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

    Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

    Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

    В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.

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    14 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    МИД исключил Швейцарию из списка площадок для переговоров по Украине

    Замглавы МИД Грушко исключил переговоры по Украине в Швейцарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия исключила возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Швейцарии, сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Швейцария утратила статус нейтрального государства из-за действий правящих кругов страны, передает ТАСС. По словам дипломата, правящие круги фактически превратили страну в ассоциированного члена Североатлантического альянса.

    «Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось», – пояснил дипломат.

    Ранее посол России Сергей Гармонин назвал Швейцарию проукраинской стороной конфликта. Дипломат отверг возможность швейцарского посредничества из-за антироссийского курса Берна.

    В результате утраты конфедерацией нейтралитета Москва исключила Женеву из списка площадок для диалога.

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