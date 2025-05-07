Установлен отдавший приказ об ударе по порту «Кавказ» командир ВСУ

СК установил причастность командира ВСУ Яцкевича к удару по порту «Кавказ»

Tекст: Вера Басилая

Причастность командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича к теракту в порту «Кавказ» установлена, сообщается в Telegram-канале СК.

По данным СК, в августе прошлого года Яцкевич отдал приказ атаковать гражданский порт в Краснодарском крае противокорабельной ракетой «Нептун».

В результате теракта был поражен железнодорожный паром, погибли два человека, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество инфраструктурных объектов, а ущерб превысил 500 млн рублей. Яцкевичу заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

Следствие также завершило расследование против украинского военнослужащего Дмитрия Стрижевского и его пятерых соучастников. В 2022 году они, выполняя приказ командира, обстреливали из орудия «Гиацинт-Б» Мариуполь, Старый Крым, Володарское и село Бердянское в ДНР.

В результате этих обстрелов погибли двое мирных жителей, несколько получили ранения, были разрушены жилые дома, школа и другие объекты на сумму более 479 млн рублей. Расследование действий командира артиллеристов продолжается.

Ранее в августе 2024 года ВСУ атаковали железнодорожный паром с 30 топливными цистернами в порту «Кавказ». В результате атаки паром с топливными цистернами затонул.