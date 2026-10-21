Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
При атаке украинских дронов в Запорожской области погиб человек
При атаках ВСУ в Запорожской области один человек погиб и один пострадал
В результате атак украинских беспилотников в Запорожской области за минувшие сутки погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В Приазовском муниципальном округе, вблизи села Вишневое, в результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь», – написал Балицкий в MAX.
Губернатор добавил, что на той же дороге, вблизи села Владимировка, в результате атаки погиб мужчина 1982 года рождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.
Кроме того, в регионе было частично отключено электроснабжение из-за атак украинских войск.
Также от обстрелов ВСУ в Запорожской области пострадали девять человек.