При атаке украинских дронов в Запорожской области погиб человек

При атаках ВСУ в Запорожской области один человек погиб и один пострадал

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В Приазовском муниципальном округе, вблизи села Вишневое, в результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь», – написал Балицкий в MAX.

Губернатор добавил, что на той же дороге, вблизи села Владимировка, в результате атаки погиб мужчина 1982 года рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

Кроме того, в регионе было частично отключено электроснабжение из-за атак украинских войск.

Также от обстрелов ВСУ в Запорожской области пострадали девять человек.