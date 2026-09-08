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Герои СВО передали участникам «Зарницы 2.0» умение побеждать
Финал третьего сезона «Зарницы 2.0» на героической сталинградской земле собрал сильнейшие отряды со всей страны. Им предстояло показать меткость, выносливость, знание военной истории и умение принимать решения в экстремальных условиях. Какие испытания оказались самыми сложными и чему молодежь научили ветераны СВО, выступившие наставниками команд, газете ВЗГЛЯД рассказали участники этой всероссийской военно-патриотической игры.
В Волгоградской области завершился III сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Лучшими в основном зачете стали тюменский отряд «Воин-Тигры», нижегородский «Зарничник-1» и «Юный воин Ямала». В специальном зачете победили «Сборная центра Воин», «Юнармия» и отряд Росгвардии «Багровые тигры».
Победу в большой военно-тактической игре одержала армия «Амур», одолевшая «Каму». Финальный бой прошел на полигоне острова Зеленый в Волжском. Группировки старшей возрастной категории насчитывали по 240 человек. Управлял итоговым состязанием командующий игрой Владимир Михайловский, участник президентской кадровой программы «Время героев».
После окончания соревнований к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами», – заявил он.
В игре предусмотрены отрядные состязания и соревнования по условно-военным специальностям. Участники выступают в роли связистов, операторов БПЛА, командиров, военкоров, штурмовиков, медиков и инженеров-саперов. Они осваивают навыки радиационной, химической и биологической защиты, инженерного оборудования, маскировки позиций и огневой подготовки.
В программу также входят состязания на знание основ российской государственности и военной истории. Важной частью игры остается большая военно-тактическая игра, включающая гарнизонную службу, комбинированный марш, маневры на местности и финальный бой. Все эти этапы разработаны с учетом современных вызовов.
Нововведением третьего сезона стали нагрудные знаки «За особые отличия». Их получили 12 бойцов – за силу характера и самоотдачу.
В 2026 году «Зарница 2.0» охватила свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. По словам замминистра обороны Виктора Горемыкина, участники игры – «настоящие воины и будущее России». Организаторами игры выступают «Движение первых» совместно с «Юнармией» и центром «Воин» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобороны. Федеральным партнером игры стал Всероссийский студенческий корпус спасателей.
«Третий сезон «Зарницы 2.0» подарил нам настоящий ураган ярких эмоций. Многие участники впервые в жизни сели в самолет, увидели Волгу и легендарный Мамаев курган. При этом приехали они сюда не как туристы, а как бойцы, прошедшие жесткий отбор», – рассказал Айаал Иванов, наставник отряда «Воин» из Якутского педагогического колледжа.
«Наша команда готовилась к финалу как к восхождению на вершину. Сначала мы победили на региональном этапе в Нижнем Бестяхе, где соревновались более 20 команд из учреждений среднего профессионального образования Якутии. Было сложно, но мы выстояли», – рассказал собеседник.
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Затем отряд отправился на окружной этап в Хабаровск, где собрались семь сильнейших команд Дальнего Востока. «Мы взяли серебро и завоевали путевку в финал», – отметил спикер. «Сейчас мы находимся в оборонно-спортивном лагере «Авангард» под Волгоградом. Готовимся ко второму заезду финальных мероприятий, который пройдет с 9 по 17 сентября. Настрой у парней и девушек боевой. Они приехали не просто участвовать, а побеждать», – подчеркнул наставник.
Больше всего Иванова, по его словам, впечатляет воспитание современной молодежи. «Они уважают историю, знают, что такое честь и товарищество. В их глазах нет страха перед неизвестностью. Они испытывают азарт и огромную благодарность к наставникам, которые вложили в них душу», – сказал он.
«Мы очень рады, что именно наша команда представляет Дальний Восток в финале. Наши ребята уже победители, как бы ни сложились дальнейшие соревнования. Они уже доказали, что входят в число лучших», – отметил Иванов. По его словам, масштаб игры подтверждает, что патриотическое воспитание молодежи в России развивается.
Участники «Зарницы 2.0» в ходе подготовки и самих соревнований приобрели множество важных и необычных навыков, рассказал Алексей Прудников, инженер-сапер отряда «Бастион Таврия» из Омской области.
«Нас научили разбирать автомат, прокладывать маршруты на сложной местности. Нашим командующим был Герой России Егор Захаров. В ходе финального военно-тактического этапа «Армия против армии» он давал советы, как занимать лучшие позиции в бою, как входить в здания, в которых может укрываться противник, как совершать марш-броски», – поделился собеседник.
В военно-спортивные игры Прудников пришел благодаря тренеру по карате, который также занимался наставничеством в региональном отделении «Юнармии». Однако главным источником вдохновения для него стал брат, который сейчас выполняет задачи в зоне СВО.
«Я с детства мечтал стать похожим на него – быть таким же храбрым, справедливым и патриотичным, не бояться ничего при выполнении задач и идти вперед к своим мечтам в жизни», – признался Прудников. «В целом нашу команду поддерживал весь Омск, что придавало еще больше сил», – добавил он.
Участницу «Зарницы 2.0» Елизавету Стасикову, военкора отряда «Муркут 04», особенно впечатлили масштаб игры и высочайший уровень ее организации. «Недалеко от нас ездили БТР, танки и другая техника, создавался эффект взрывающихся бомб, над головами летали вертолеты. Совершенно не ощущалась имитационная суть происходящего», – отметила она. При этом, добавила собеседница, ее команда смогла перебороть волнение и добиться победы.
«В ходе игры наставники привили нам важные навыки командной работы, выживания в экстремальных условиях, участия в штурмах, приемы тактической медицины и многое другое. Герои СВО сами стали для нас настоящими примерами силы духа, стойкости и патриотизма.
Истории их подвигов – образец мужества и самоотверженности. Они вдохновляют нас не только на спортивные достижения, но и формируют у российской молодежи чувство ответственности и гордости за страну», – поделилась Стасикова.
«Зарница 2.0» вызвала восторг у всех участников, считает Маргарита Свириденко, медик сахалинского отряда «Гвардия воина». Наиболее сложным этапом соревнований, по ее словам, оказалась огневая подготовка. «Трудность была не только в стремлении к большей меткости, но и в жестком тайминге: каждая секунда могла стать решающей. От нас требовались максимальная собранность и мгновенная реакция», – рассказала собеседница.
Преодолеть эти и другие трудности школьникам помогали участники СВО, подчеркнула Свириденко. «Бойцы вдохновляли нас своей невероятной стойкостью, силой духа и мужеством. Именно эти люди показывают нам, что можно преодолеть запредельные физические и моральные нагрузки на пути к цели. Они демонстрируют готовность защищать свои ценности – страну, семью, историю. Наследники победителей живут среди нас», – подчеркнула спикер.