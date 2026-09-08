Герои СВО передали участникам «Зарницы 2.0» умение побеждать

Tекст: Олег Исайченко

В Волгоградской области завершился III сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Лучшими в основном зачете стали тюменский отряд «Воин-Тигры», нижегородский «Зарничник-1» и «Юный воин Ямала». В специальном зачете победили «Сборная центра Воин», «Юнармия» и отряд Росгвардии «Багровые тигры».

Победу в большой военно-тактической игре одержала армия «Амур», одолевшая «Каму». Финальный бой прошел на полигоне острова Зеленый в Волжском. Группировки старшей возрастной категории насчитывали по 240 человек. Управлял итоговым состязанием командующий игрой Владимир Михайловский, участник президентской кадровой программы «Время героев».

После окончания соревнований к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами», – заявил он.

В игре предусмотрены отрядные состязания и соревнования по условно-военным специальностям. Участники выступают в роли связистов, операторов БПЛА, командиров, военкоров, штурмовиков, медиков и инженеров-саперов. Они осваивают навыки радиационной, химической и биологической защиты, инженерного оборудования, маскировки позиций и огневой подготовки.

В программу также входят состязания на знание основ российской государственности и военной истории. Важной частью игры остается большая военно-тактическая игра, включающая гарнизонную службу, комбинированный марш, маневры на местности и финальный бой. Все эти этапы разработаны с учетом современных вызовов.

Нововведением третьего сезона стали нагрудные знаки «За особые отличия». Их получили 12 бойцов – за силу характера и самоотдачу.

В 2026 году «Зарница 2.0» охватила свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. По словам замминистра обороны Виктора Горемыкина, участники игры – «настоящие воины и будущее России». Организаторами игры выступают «Движение первых» совместно с «Юнармией» и центром «Воин» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобороны. Федеральным партнером игры стал Всероссийский студенческий корпус спасателей.

«Третий сезон «Зарницы 2.0» подарил нам настоящий ураган ярких эмоций. Многие участники впервые в жизни сели в самолет, увидели Волгу и легендарный Мамаев курган. При этом приехали они сюда не как туристы, а как бойцы, прошедшие жесткий отбор», – рассказал Айаал Иванов, наставник отряда «Воин» из Якутского педагогического колледжа.

«Наша команда готовилась к финалу как к восхождению на вершину. Сначала мы победили на региональном этапе в Нижнем Бестяхе, где соревновались более 20 команд из учреждений среднего профессионального образования Якутии. Было сложно, но мы выстояли», – рассказал собеседник.

Затем отряд отправился на окружной этап в Хабаровск, где собрались семь сильнейших команд Дальнего Востока. «Мы взяли серебро и завоевали путевку в финал», – отметил спикер. «Сейчас мы находимся в оборонно-спортивном лагере «Авангард» под Волгоградом. Готовимся ко второму заезду финальных мероприятий, который пройдет с 9 по 17 сентября. Настрой у парней и девушек боевой. Они приехали не просто участвовать, а побеждать», – подчеркнул наставник.

Больше всего Иванова, по его словам, впечатляет воспитание современной молодежи. «Они уважают историю, знают, что такое честь и товарищество. В их глазах нет страха перед неизвестностью. Они испытывают азарт и огромную благодарность к наставникам, которые вложили в них душу», – сказал он.

«Мы очень рады, что именно наша команда представляет Дальний Восток в финале. Наши ребята уже победители, как бы ни сложились дальнейшие соревнования. Они уже доказали, что входят в число лучших», – отметил Иванов. По его словам, масштаб игры подтверждает, что патриотическое воспитание молодежи в России развивается.

Участники «Зарницы 2.0» в ходе подготовки и самих соревнований приобрели множество важных и необычных навыков, рассказал Алексей Прудников, инженер-сапер отряда «Бастион Таврия» из Омской области.

«Нас научили разбирать автомат, прокладывать маршруты на сложной местности. Нашим командующим был Герой России Егор Захаров. В ходе финального военно-тактического этапа «Армия против армии» он давал советы, как занимать лучшие позиции в бою, как входить в здания, в которых может укрываться противник, как совершать марш-броски», – поделился собеседник.

В военно-спортивные игры Прудников пришел благодаря тренеру по карате, который также занимался наставничеством в региональном отделении «Юнармии». Однако главным источником вдохновения для него стал брат, который сейчас выполняет задачи в зоне СВО.

«Я с детства мечтал стать похожим на него – быть таким же храбрым, справедливым и патриотичным, не бояться ничего при выполнении задач и идти вперед к своим мечтам в жизни», – признался Прудников. «В целом нашу команду поддерживал весь Омск, что придавало еще больше сил», – добавил он.

Участницу «Зарницы 2.0» Елизавету Стасикову, военкора отряда «Муркут 04», особенно впечатлили масштаб игры и высочайший уровень ее организации. «Недалеко от нас ездили БТР, танки и другая техника, создавался эффект взрывающихся бомб, над головами летали вертолеты. Совершенно не ощущалась имитационная суть происходящего», – отметила она. При этом, добавила собеседница, ее команда смогла перебороть волнение и добиться победы.

«В ходе игры наставники привили нам важные навыки командной работы, выживания в экстремальных условиях, участия в штурмах, приемы тактической медицины и многое другое. Герои СВО сами стали для нас настоящими примерами силы духа, стойкости и патриотизма.

Истории их подвигов – образец мужества и самоотверженности. Они вдохновляют нас не только на спортивные достижения, но и формируют у российской молодежи чувство ответственности и гордости за страну», – поделилась Стасикова.

«Зарница 2.0» вызвала восторг у всех участников, считает Маргарита Свириденко, медик сахалинского отряда «Гвардия воина». Наиболее сложным этапом соревнований, по ее словам, оказалась огневая подготовка. «Трудность была не только в стремлении к большей меткости, но и в жестком тайминге: каждая секунда могла стать решающей. От нас требовались максимальная собранность и мгновенная реакция», – рассказала собеседница.

Преодолеть эти и другие трудности школьникам помогали участники СВО, подчеркнула Свириденко. «Бойцы вдохновляли нас своей невероятной стойкостью, силой духа и мужеством. Именно эти люди показывают нам, что можно преодолеть запредельные физические и моральные нагрузки на пути к цели. Они демонстрируют готовность защищать свои ценности – страну, семью, историю. Наследники победителей живут среди нас», – подчеркнула спикер.